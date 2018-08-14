土耳其危機 帶來的是買進機會

根據 MarketWatch 分析報導，土耳其貨幣危機正在為美國股市創造良好買進機會的先決條件。

這是因為全球央行幾乎必然會確保具有充裕的流動性，避免土耳其危機擴散。而最終，這些流動性大多會流向股市。亦即投資人一時的驚慌，恰恰給了反向分析投資人低價買進的機會。

投資人如果有疑慮，就請看看 2009 年底，希臘危機開始時，股市的反應。當時悲觀預測充斥，分析師擔憂，危機將導致歐盟解體，繼而世界貨幣體系亦將崩壞。然而今日，S&P 500 却上漲了好幾倍。

其實股市對貨幣危機與主權債務危機，多能泰然處之。看看過去 20 年，股市對類似危機的反應，信心便可油然而生。這些危機包括，1994 年墨西哥披索貶值危機，1997 年泰國政府債務危機，1998 年俄羅斯盧布貶值危機 (導致長期資本管理公司倒閉)，及 2001 年阿根廷政府債務與貨幣危機。

MarketWatch 網站分析師休伯特 (Mark Hulbert) 指出，在希臘危機之後的四年裡，股市的反應，與以往危機之後的反應，極為類似。

的確，在每一次危機中，總有些獨特的因素影響著股市的反應，所以不宜一概而論。但一項共同點似乎正是已故基金經理人魏格 (Marty Zweig) 的一句名言：「不要與 Fed 對抗。」

當然，Fed 與其他國家央行既非無所不知，亦非無所不能，所以不能絕對保證他們能阻止危機失控。但在每一次的案例中 -- 如現在的土耳其危機，精明的押注總是：Fed 總會有辦法維持銀行體系正常運作。