美股盤中─土耳其里拉反彈 道瓊上漲逾130點

美國股市週二中場上漲，道瓊上漲逾 130 點。土耳其里拉自歷史低點反彈，拉抬了投資人信心。道瓊與 S&P 500 可望結束連續四天的跌勢。

台北時間 00:04

道瓊工業平均指數上漲 107.41 點或 0.43% 至 25295.11。

Nasdaq 指數上漲 49.12 點或 0.62% 至 7868.82。

S&P 500 指數上漲 18.28 點或 0.65% 至 2840.15。

科技股上漲拉抬了大盤走高，蘋果與亞馬遜股價雙雙上揚。銀行股亦上漲，高盛，花旗與摩根士丹利股價均上漲約 1%。

里拉上漲約 6% 至 6.47 兌 1 美元，週一，里拉下跌至 7.24 兌 1 美元，創新低點。里拉近來受到壓力，投資人擔憂土耳其總統艾爾多安掌控經濟，且川普上週說他支持對該中東國家的金屬關稅加倍。

但分析師說，美國股市近來的跌勢可能短暫。土耳其並非歐盟或歐元區會員國，與歐洲銀行業關係較少，拖累可能也較少。

美國與土耳其之間的緊張升高。土耳其代表團自華盛頓返國後，對囚禁美國牧師 Andrew Brunson 一事，沒有明顯進展。Brunson 遭控於 2016 年支持一個有意進行政變的團體。

土耳其通貨膨脹近來大幅上升。上個月，土耳其通貨膨脹達 16%，大幅高於央行的 5% 目標。該金融困境引發了於歐洲蔓延的擔憂。

新興市場股市今日亦隨里拉走高。土耳其股價上漲 8%。

本財報季表現強勁。至週二上午，已公布季報的 S&P 500 企業中，76.84% 獲利高於預期。第二季企業獲利較去年同期成長逾 24%。