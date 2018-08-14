谷歌AI診斷眼疾 竟打敗人類醫生？

繼 AlphaGo 打贏世界圍棋冠軍後，谷歌 (GOOGL-US) 旗下的人工智慧公司 DeepMind 近日發表一項重要成就，新的 AI 演算法將幫助醫生檢測 50 多種眼部相關疾病，診斷的精準度甚至超越一般人類醫生。

DeepMind 與英國知名的 Moorfields 眼科醫院合作並發表研究成果，該報告表示 DeepMind 的新演算法能掃描的眼科疾病，如青光眼或糖尿病視網膜病變。在經過 997 個病患的 3D 虹膜掃描測試後，發現 DeepMind 設計的 AI 演算法建議轉診的精準度超越 8 位專家級眼科臨床醫生。

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根據 Moorfields 眼科醫院的專家 Pearse Keane 博士的說法，DeepMind 的算法錯誤率為 5.5%，而 8 位醫生的錯誤率則在 6.7% 到 24.1%。就算提供患者資料給醫生，8 位醫生的錯誤率也只能降到 5.5% 到 13.1%，免強與該演算法平手。此外，Keane 博士也表示，這個新的 AI 演算法可以立即分析掃描，而不用像先前患者通常需要等待幾天再去複診。

這個 AI 演算法預計將在三年內推出，並應用在 NHS 醫療系統上。

DeepMind 的 AI 算法主要是先通過眼部的光學斷層掃描 (OCT) 圖像分析來識別患病區域，再向患者提出疾病類型及建議適合的轉診。新的 AI 演算法並非是黑箱操作的模式，擁有透明度與可信度，它能提供清楚的邏輯與資訊供醫生做為診療的參考。

「我們對研究結果感到非常興奮，現在正在累積更多數據並提供可以安全用於臨床上的方案。」DeepMind Health 的臨床主管 Dominic King 說道。

他補充說，目前該公司也正與倫敦大學醫院合作，來分析放射治療掃描結果，也與倫敦帝國理工學院一起致力於乳房 X 光照片的判讀學習，這些領域目前都展現出相當的潛力，未來 AI 的應用可望將擴展至更多的領域。