〈群創財報〉Q2未分配盈餘稅干擾每股虧0.19元 終結連七季獲利 上半年小賺

群創 (3481-TW) 今 (14) 日公布年第 2 季營運成果，毛利率受到面板價格下跌的影響下滑至 8.8%，季減 4.8 個百分點，年減 16.1 個百分點，營業利益 6.5 億元，本業維持獲利，但因提列未分配盈餘稅 27 億元，稅後損失 19 億元，每股虧損 0.19 元，終結連 7 季獲利；累計上半年稅後純益 10.07 億元，每股純益 0.1 元，勉強守住獲利。

群創第 2 季合併營收 665 億元，季減 0.5%，年減 21.3%；營業毛利 58.63 億元，季減 35.2%，年減 72.14%，毛利率 8.8%；營業利益 6.5 億元，季減 83.1%，年減 95.91%，營益率 1%，季減 4.7 個百分點，年減 17.7 個百分點，本業仍維持獲利。

群創第 2 季稅前盈餘 10 億元，季減 74.1%，年減 93.74%，但因提列未分配盈餘稅 27 億元，導致稅後變為虧損，稅後虧損 19 億元，每股虧損 0.19 元；第 2 季長短期借款合計 228 億元，淨負債比 - 16%；折舊及攤銷 91 億元，資本支出 120 億元。

群創指出，第 2 季整體出貨面積 768 萬平方公尺，季增 17.38%，液晶面板售價為每平方公尺 292 元美金；中小尺寸營收 162 億元，季減 3%；中小尺寸合併出貨面積 67.32 萬平方公尺，季增 7.6%。從出貨面積成長來看，第 2 季面臨跌價損失影響，壓抑營收與獲利表現。

群創表示，第 2 季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為 28%，可攜式電腦為 18%、桌上型螢幕為 13%、電視為 41%；以產品尺寸別區分，10 吋以下為 25%、10 到 20 吋為 22%、20 到 30 吋為 15%、30 到 40 吋為 4%、40 吋以上為 34%。

群創強調，第 2 季非傳統旺季，整體出貨面積季增 17.38%，單季營業利益 6.5 億元，淨負債比 - 16%，財務結構健康穩定；累計上半年營收 1332.25 億元，年減 21.87%，毛利率 11.19%，年減 13.08 個百分點，營業利益 44.75 億元，營益率 3.36%，年減 14.5 個百分點。

群創累計上半年稅前盈餘 49.33 億元，年減 84.35%，稅後純益 10.07 億元，年減 95.79%；上半年每股純益 0.1 元，勉強守住獲利。

群創日 K 線圖



