【大慶證券】盤前分析－融資餘額大減  台股迎報復性反彈



◆盤勢分析

國際上的紛擾，持續牽引股市動盪，然而昨日美四大指數雖漲跌互見，但跌勢已漸趨緩，陸股更從一度大跌 1.88% 拉回至小跌 0.34%，顯示短線恐慌情緒已漸淡化，短線上有機會激勵亞股反彈。陸股雖未完成底型，但有逐漸淬鍊築底的態勢，只要前低 2691 點不遭跌破，後續仍有機會轉趨向上，激勵亞股走升，可持續觀察。

國際市場動盪，拖累昨日台股大跌，集中市場下跌家數達 808 檔，指數終場下跌 234 點收在 10748 點，跌幅 2.14%，成交量 1596 億。從技術面看，指數量增跌破年線，所幸跌至連結 4/26 與 7/6 的上升趨勢線約 10670 附近時，多方奮力抵抗，指數拉回 55 點留下影線，然而外資期貨多單減碼 10732 口，未平倉口數降至 45108 口，所幸外資現貨僅賣超 28.41 億，顯示僅是其國際震盪下，期貨上的避險操作，並未大幅看空台股，因此今日台股雖有機會反彈，不過在外資轉趨保守下，短線上指數恐欲振無力，預期將在 10670 至季線 10923 點區間震盪整理。

觀察盤面，昨日各族群屍橫遍野，被動元件指標股國巨量增持續破底，拖累華新科、奇力新、禾伸堂、信昌電… 等個股打入跌停，另外漲價題材的矽晶圓類股如環球晶、中美晶、台勝科… 等亦重挫，股王大立光更是湧出棄息賣壓，量增跌破季線，也拖累光學族群的玉晶光、揚明光、新鉅科… 等大跌，LED 族群也在晶電領跌下，使榮創、宏齊、光磊… 等類股走弱，基本上盤面除部分個股表現外，多數表現不佳。所幸昨日融資餘額大減，融資餘額今年以來維持在相對高水位，大盤自 6 月高點 11261 點跌至 7 月最低 10523 點，融資餘額始終維持在 1800 億元之上，近期被動元件的國巨、華新科頻頻破底，反觀融資餘額不斷增加，均顯示短線上籌碼穩定性較差，然而昨日集中市場融資餘額減少 47.2 億，櫃買市場也大減 25.6 億，融資餘額均出現較大的減幅，今日有機會迎接報復性反彈，觀察族群仍以進入第三季傳統旺季，基本面展望佳的類股為主，如蘋概股、PCB、IC 設計、塑化股等。

