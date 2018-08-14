

◆盤勢分析

1. 美股 13 日續跌，原因在土耳其中央銀行無力阻止里拉幣值狂瀉，相對推升美元匯價走高，對大出口商造成損害，美股四大指數 - 0.50%~+0.14%，僅費半上漲，短期因國際盤仍不佳，短期得進行整理，但中長期趨勢偏多。

2. 台股周一盤中受到國際盤大跌而出現大跌，終場指數大跌 234.76 點，跌幅 2.14%，收在 10748.92 點，成交金額為 1581.50 億元，至於 OTC 則大跌 3.93%，已領先上市先失守 5 月與 6 月低點支撐，表現相對弱勢。

3. 台股因現階段各公司公布財報尾聲，相對表現較不好居多，加上國際盤勢不佳，出現近期單日較大跌幅，也將本波 7/6 自低點 10523 點上漲到 8/1 見到 11100 點本波反彈高點上漲約 577 點大幅度吐回去，同時跌破季線、半年線與年線等均線支撐，因此未來 8/13 的長黑 K 線將得花一段時間消化，而此黑 K 線高點約在 10939 點，加上 9 日 KD 持續下彎來到 40.2 與 53.7 附近，因此多方力道大減，所幸仍在長期上升趨勢線上，目前此位置約在 10600~10700 點間，大盤短線將在 10600~10900 點間整理，由於近日又剛好 Q2 財報公布最後時期與 MSCI 宣布調整期，因此將是個別表現為主，週二觀察重點將在年線 10755 點可否站回。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 72.86 億元；外資 - 28.23 億元、投信 - 5.4 億元、自營商 - 39.23 億元。

5. 電子類股:

(1)PCB 族群: 族群進入 Q3 旺季，加上 Q2 公布財報佳，此族群買盤增溫，包括 3037 欣興、8155 博智、4958 臻鼎 - KY、6274 台燿、3044 健鼎等股近期陸續相對較大盤強，由於族群業績出色，因此大盤逆勢中易成為法人買盤重點標的，後勢可持續留意。

(2) 蘋概族群: 儘管盤勢不佳，但因剛好是蘋果出貨旺季，相關公司仍見買盤，包括 6121 新普、6290 良維與 3376 新日興等股相對大盤走強，由於處在旺季中，因此可持續觀察。

(3) 高股息殖利率族群: 因已進入除權息旺季，加上指數處高檔，仍見買盤轉向於此，包括 3264 欣銓、2356 英業達、6214 精誠與 4938 和碩等股近期攻勢優於大盤。

(4) 快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片廠群聯（8299）走過第 1 季淡季，第 2 季受惠儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格來到甜蜜點引爆需求，加上庫存調整暨產品組合優化，獲利強勁彈升，單季純益 11.3 億元，季增 28%，每股純益 6.27 元；累計今年上半年每股股純 10.75 元。

(5) 鴻海第 2 季營運遭遇逆風，昨（13）日公布毛利率、營益率、淨利率「三率三降」，單季歸屬母公司淨利 174.9 億元，為五年來單季新低，季減 27.4%，年減 2.2%，每股純益 1.01 元，不如預期。

6. 非電子類股

(1) 水泥族群: 受惠大陸水泥行情火熱，台泥第 2 季稅後純益 77.1 億元，略優於市場預期，因此也帶動此族群買盤，包括 1101 台泥與 1102 亞泥等股走勢強勢，短線在財報效應之下，未來仍可持續留意。

(2) 紡織族群: 因逐漸進入旺季，加上新台幣貶值，該族群買盤增溫，包括 1477 聚陽、1476 儒鴻與 4426 利勤等股最近相對大盤強勢，未來可留意買盤是否可持續延續。

(3) 內需族群: 因盤勢不佳，部分資金轉進防禦型較高的內需股，包括有 2633 台灣高鐵、9943 好樂迪與 2912 統一超等股，由於國際盤勢不佳，此部分族群或有機會吸引法人買盤轉進。

