VF 宣布「Lee」及「Wrangler」牛仔褲分拆：市場不看好 股價小跌

全球最大服裝品牌之一的 VF Corp (VFC-US) 傳將把 Lee 和 Wrangler 牛仔褲品牌分拆成一家獨立的上市公司。

VF 週一 (13 日) 表示，第 1 間公司將涵蓋鞋款及其他服飾品牌，而第 2 間公司將涵蓋 Lee 及 Wrangler 兩家品牌。VF 指出，新牛仔褲公司執行長為 Scott Baxter，VF 現任的美國西部事業群。

VF 股價週一收盤下跌 3.66% 來到 92.82 美元。自 2000 年來報酬率為 17%，優於 S&P500 指數的平均 10%。

VF 股價日線趨勢圖

VF 旗下的品牌眾多，如 Vans 運動鞋、Timberland 靴子、JanSport 包包、和 The North Face 外套等。

目前 VF 佔美國背包市場約 55% 之市佔率。牛仔褲業務於 2000 年時佔 VF 整體營收的一半以上，但已逐漸被滑板運動員最喜歡的 Vans 所超越。

雖然 VF 的戶外產品業務在截至 3 月份的一年中實現了 15% 的利潤增長，同期牛仔褲的收入下滑了近 13%，其中原因包括沃爾瑪 (WMT-US) 等大型零售商，都轉向販售自己的牛仔品牌。

路透社報道指出，投資研究公司 Jane Hali＆Associates 的負責人 Jane Hali 認為牛仔褲一直是投資組合中最薄弱的環節，而分拆後 VF 將能專注於戶外產品及 Vans 品牌。

去年已經出售了服裝品牌 Nautica 後的 VF 年營收將超過 110 億美元，而牛仔褲部門的營收僅為 25 億美元，其中包括 1969 年併購的 Lee、及 Wrangler、Rustler、和 Rock＆Republic 等。

新牛仔褲公司將專注於維持股利、削減債務、增加在中國和其他亞洲市場的銷售額。VF 表示，併購其他規模較小的公司也是一個較長期的可能性。

然而，服裝業務和產品開發諮詢公司 Alvanon 執行長 Ed Gribbin 表示，新牛仔褲公司將面臨較多的不利因素，除了消費者牛仔褲偏好降低，牛仔褲部門在墨西哥投入巨資，如 NAFTA 瓦解將對其生產造成衝擊。