大陸擬限併購 教育股洗倉 8間準上市教育企業恐受衝擊

大陸發佈民辦教育促進法修訂草案，擬新增「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式，控制非營利性民辦學校」條例。消息一出，基金大戶瘋狂拋售，教育股全線洗倉，部分跌幅介乎 15-40%。市場憂慮《草案》會削弱教育股吸引力，現已向港交所遞上市申請的教育相關企業約有 8 間，未來可能調整上市步伐。

教促法新規修訂消息，觸發教育股昨 (13) 日被洗倉，睿見教育 (6068-HK) 全日暴跌近 40%，創 2017 年 1 月上市以來最大跌幅，天立教育 (1773-HK) 亦跌 37.4%，宇華教育 (6169-HK) 跌 36.6%，新高教 (2001-HK) 跌 32.4%，楓葉教育 (1317-HK) 跌 31.1%，也創 2014 年 11 月上市以來最大跌幅。金滙教育 (8160-HK) 是教育股中唯一逆市錄得 6% 升幅股份。

睿見教育股價

觀察這次受拖累的教育股中，不乏是今年上市之新股，雖然它們在招股書風險因素中，均披露有關政策的未明朗之處及對業務的影響。惟消息一出，仍不敵投資者之敏感情緒。《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然相關新股招股書均有披露政策的風險，但相信很少投資者留意。

目前已向港交所 (0388-HK) 遞件申請上市的教育相關企業有 8 間，教促法新規或將影響它們的上市步代。富昌證劵聯席董事譚朗蔚認為，教育股昨日現賣壓，反映投資者對行業的信心。今年以來，已有 7 家內地民辦教育企業在香港上市。教育企業赴港上市熱從去年延至今年，主要是由於教育資產在 A 股無法上市，令該類公司湧港。

從 2016 年底以來的一年中，整個教育類股份翻漲 1 倍之多，其中，於 2017 年 1 月底上市的睿見教育，股價從港幣 1.7 元一度飆升 3 倍至港幣 7.5 元，即使該股昨日大跌近 4 成，至港幣 4.12 元，但仍累升 2 倍，反映資金一度追捧這類股份。

睿見教育本益現時為 31.19 倍，分析認為若新政策落實，對於未來的教育股的本益比將有所削弱，或再難出現現時本益比高達 30 至 40 倍之情況。

中國司法部發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例 (修訂草案)(送審稿)》，共有 6 項條文修訂，其中市場較為關注的有送審稿的第 12 條及第 45 條，分別列明「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非盈利性民辦學校」及「明確非盈利性民辦學校允許關聯交易，但與關聯方的交易需要受到教育部、人社部的監管，以確保其必要性、合法性、合規性」。

睿見教育首席財務官吳卓謙認為，該送審稿仍屬向業界徵求意見之草稿，措辭上略有改動，但大方向沒變，仍有待修訂落實，相信業界亦會在此期間向有關當局反映意見，加上大陸優質教育服務趨向必需品，料影響不大。