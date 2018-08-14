騰訊(00700-HK)ADR跌破360

美股收市下跌，拖累港股ADR指數走軟，指數收報27897點，跌39點。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報359.13元，較港收市跌1.87元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報72.2元，較港收市升0.1元；港交所(00388-HK)ADR收報228.12元，較港收市升0.52元。
內銀內險股微跌，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.91元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.7元，較港收市跌0.02元；中人壽(02628-HK)ADR收報18.92元，較港收市跌0.04元。
天然資源股方面，中海油(00883-HK)ADR收報12.45元，較港收市跌0.05元；中石油(00857-HK)ADR收報5.75元，較港收市跌0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.24元，較港收市跌0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報70.36元，較港收市跌0.09元；聯通(00762-HK)ADR收報9.34元，較港收市升0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.5元，較港收市跌0.02元。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)