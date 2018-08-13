四大科技公司密集發布財報 騰訊下架遊戲股價收跌

• 閱文 2018 年上半年盈利年增率大增 136%

華爾街見聞消息，8 月 13 日周一盤後，閱文集團披露上市以來首份半年報。財報顯示，公司上半年營收 22.8 億元人民幣，年增率增長 18.6%; 毛利 11.96 億元，年增率增長 24.4%; 經營盈利 5.67 億元，年增率增長 142.2%。期內盈利為 5.04 億元，年增率增長 136.2%。

• 工業富聯上半年歸母凈利潤年增率增長 2.24%

華爾街見聞消息，2018 年 8 月 13 日，工業富聯發布 2018 年半年報。財報顯示，公司 2018 年上半年實現營業收入 1589.94 億元，年增率增長 16.29%; 凈利潤 54.44 億元，年增率增長 2.24%。每股收益 0.30 元。

• 科大訊飛上半年凈利增逾兩成

華爾街見聞消息，科大訊飛 8 月 13 日晚披露 2018 半年報。財報顯示上半年實現營收 32.09 億元，年增率增長 52.68%; 實現凈利 1.31 億元，年增率增長 21.74%; 基本每股收益 0.06 元。當前正值人工智慧產業爆發的關鍵窗口期，公司持續加大人工智慧相關領域的研發投入、生態體系構建的投入以及在教育、政法、醫療、智慧城市等重點賽道的市場布局投入。

• 舜宇光學科技上半年凈利潤 11.8 億元

華爾街見聞消息，舜宇光學科技晚間發布 2018 年半年報。財報顯示，公司上半年營收 119.8 億元人民幣，凈利潤 11.8 億元人民幣。市場預計舜宇上半年收入介乎 120.13 億至 140.46 億元人民幣，較 2017 年同期 100.32 億元人民幣，年增率增加 19.7% 至 40%，中位數為 131.46 億元人民幣，年增率升 31%，營業收入不及預期。此前，受到光學零件毛利受壓及競爭加劇的影響，外界已相繼調低舜宇光學科技的半年凈利潤預測，中位數為 15.7 億元人民幣，相當於年增率增 35%。凈利潤不及預期。

熱點新聞

• 騰訊 WeGame 平台下架《怪物獵人：世界》，收跌 2.43%

華爾街見聞消息稱，騰訊 WeGame 平台今天宣布由於《怪物獵人：世界》因部分遊戲內容未完全符合相關法規政策要求，現已被勒令下架整改，停止遊戲售賣。公告稱，原有 WeGame 玩家可選擇在北京時間 8 月 20 日 8:00 前無條件退款，而在此之前未申請退款的用戶也可繼續當前版本的遊戲，但遊戲穩定性不再得到保證。港股收盤，騰訊股價下跌 2.43% 至 361 港元。

• 喜馬拉雅被曝已完成 40 億元融資，並啟動港股上市準備工作

華爾街見聞援引媒體消息稱，喜馬拉雅此輪融資的投資方包括騰訊、高盛、泛大西洋資本，公司投後估值達到 240 億元。同時，喜馬拉雅已完成 VIE 架構的搭建，計劃於明年下半年赴港上市。對於上述消息，喜馬拉雅方面回應稱「不屬實」。

• 特斯拉董事會本周與銀行會面進行私有化商談

TechWeb 消息，馬斯克上周二在推特上透露正考慮將特斯拉私有化，特斯拉董事會也開始採取私有化方面的行動，他們計劃在本周就此事與銀行會面，最終的私有化價格可能會超過 420 美元。

投研觀點

• 美團和餓了麼到底誰是外賣一哥?

第一財經報導，多數市場人士認為外賣業務已經進入「雙寡頭」時代，然而到底誰才是「一哥」，券商研究報告有各自不同的看法。安信證券分析師黃守宏表示，目前美團市占率達 56%，餓了麼 36% 市占率位列第二。美團外賣已實現盈利，毛利率 2017 年首度轉正為 8.1%，未來隨行業競爭趨穩 + 規模效應提升傭金率 + 成本精細化控制，盈利能力或迎來較快拉升。廣發證券分析師曠實則表示，目前「餓了麼的市占率達到 51.5%，美團市占率達到 40.1%，兩家合計超過外賣 O2O 市場的九成。」

• 交銀國際：調低舜宇光學目標價至 180 港元

交銀國際表示，在智慧型手機供應鏈中，偏好舜宇光學，預期手機攝像模組利潤率疲弱，導致該公司 2018 年上半年增長放緩，但在三攝影機爬坡的推動下，下半年開始毛利率有望復甦，但將目標價從 200 港元下調到 180 港元。

• 建銀國際首予小米集團目標價 20 港元

建銀國際估值基於 2019 年小米預測本益比 30 倍，當中計入非通用會計準則 2017-2020 年純利有 51% 年複合增長率，小米用戶變現化方面有更很大潛力，過去數年，小米已建立硬體與網路綜合生態系統，有助小米長遠增長。建銀國際估計 2018 年小米非通用會計準則純利 70.66 億元，2019 及 2020 年將升至 131.74 億元及 185.13 億元，2018 及 2019 年收入各為 1715 億元及 2259 億元。

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