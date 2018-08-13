騰訊完成技術反彈 分析師籲業績前別進場對賭 聚焦4大關鍵

「股王」騰訊 (0700-HK) 週三 (15 日) 公佈第二季業績，券商、大行紛紛調低其獲利預測及目標價，股價也從高位回落 29%。不過，4 位市場分析師表示，騰訊已從低位回升 10%，完成技術反彈，不建議投資人在騰訊財報公布前進場對賭。

綜合 4 位分析師及基金經理建議，投資者宜從騰訊業績報告及業績會議中，去瞭解 4 大關鍵因素：1) 第二季手遊收益表現會否較預期更淡；2) 廣告對綜合收入貢獻有否提升，分散遊戲業務風險；3) 社交平台用戶增速有否減慢；4) 管理層對下半年的遊戲及廣告業務指引。

若上述 4 大關鍵因素往好的方向發展，現價已是部署長線的時機；否則，短線股價仍見動盪，投資者宜審慎。截至今 (13) 日發稿，騰訊跌 2.378%，報港幣 361.2 元。

圖：新浪財經

星展 (香港) 研究部香港及中國電訊及科技行業分析師譚紫宏指，騰訊管理層今年 3 月已經預示今年是投資期，暗示獲利增長或會減慢，加上去年《王者榮耀》表現強勢，擴大業務基數，股價先行發酵負面消息，8 月初一度跌至 10 個月低位。

但富瑞香港及中國互聯網及媒體行業研究部高級副總裁陳加朗認為，騰訊 7 月在 iOS 平台的遊戲毛利按月回升 4%，同時估計 7 月新推的《我叫 MT4》及《自由幻想》，每月可提供人民幣 16 億至 18 億元的毛利貢獻，騰訊遊戲業務已處復甦軌道；愈來愈多廣告商視微信為「兼備品牌及宣傳效益」的綜合體，微信及騰訊視頻有力擔綱廣告業務的兩大驅動力。

霸菱香港中國股票投資董事方偉昌相信，微信朋友圈及小程式的廣告潛力尚未被發揮，但輿論焦點過去集中於遊戲業務，特別是吃雞手游《絕地求生》的變現去向，故應該留意管理層在業務會議上，會否為廣告及遊戲業務作出清晰的策略指引。

百達資產管理高級副總裁謝志豪選擇將焦點放在新業務增長點，Facebook 旗下 Whatsapp 已計畫拓商業用戶市場，騰訊亦要分散業務貢獻，進一步增加遊戲以外的業務貢獻。

他指出，投資界仍在摸索騰訊的投資回報及新增長點，令觀望情緒更濃，加劇股價波動。若騰訊業績顯示大陸社交平台優勢擴大，下半年廣告及遊戲收入明顯見起色，現在會是部署長線的時機。

19 間券商預計騰訊控股上半年非通用會計準則純利介於人民幣 351.18 億至 388.13 億元，較 2017 年同期的人民幣 306.02 億元，增加 14.8% 至 26.8%。中位數為人民幣 374.47 億元，年增 22.4%。

11 間券商預計騰訊控股上半年純利介於人民幣 402.1 億至 463.89 億元，較 2017 年同期人民幣 327.07 億元，增加 22.9% 至 41.8%。中位數為人民幣 413.32 億元，年增 26.4%。