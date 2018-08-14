對沖基金Elliott報股權及出售計劃 尼爾森股價漲12%

在艾略特管理公司 Elliott 披露股權並表示正在推動出售後，尼爾森控股 Nielsen (NLSN-US) 股價週一 (13 日) 上漲了 12%。

據《CNBC》報導，Nielsen 提供消費者觀看和購買的訊息。由億萬富翁 Paul Singer 所創立並領導的 Elliott 在一份監管文件中透露，它擁有約 3000 萬 Nielsen 股票，佔該 90 億美元公司的 8.4% 左右。

該文件還表明，全球最大對沖基金之一的 Elliott 打算推動出售公司或業務，為股東和自己謀取更多的利潤權益。

市場對於 Elliott 這類私募基金的動作較看好，使 Nielsen 週一收盤股價上漲 12.06% 來到 24.62 美元。

Nielsen 股價日線趨勢圖

在 7 月底公布第 2 季度收益時，Elliott 董事會宣布將對 Nielsen 的「消費者業務」市場進行深入的戰略評估，該業務向零售商提供銷售和市場份額數據。

知情人士表示，Elliott 更傾向於將公司整體出售，而不是只出售特定業務，因整體販售後的新東家才可更佳的操作 Nielsen。該人士表示，Nielsen 已經從私募股權公司獲得了買主的咨詢。

《紐約郵報》也指出，Elliott 認為 Nielsen 的「電視收視率」業務也應與「消費者業務」一同販售。

Nielsen 在被併購方面有著悠久的歷史，2006 年由 6 家公司組成的財團私有化，當時價格約 100 億美元。這些公司包括凱雷 Carlyle (CG-US)、黑石 (BX-US)、和 KKR (KKR-US)，在大約 7 年半前將 Nielsen 再次的上市。

因私募基金較傾向於他們之前所擁有過的資產，上述的企業有機會再次入股 Nielsen。此外，Nielsen 董事長 James Attwood 也是 Carlyle 的董事總經理。

Elliott 是一家管理資產約 350 億美元的多元化對沖基金，是一間激進主義策略較明顯的投資客，通常持有認為被低估的公司股份，推動具體變革後獲利。

Nielsen 股價一年來大約下跌了約 40%。該公司面臨各種挑戰。在歐洲實施通用數據保護法規 (GDPR) 後，制定了更嚴格的數據隱私規則使該公司也面臨壓力。