台灣大 (3045-TW) 衝刺數位匯流市場,旗下發展出 my Music、my Video、my Book、 my Play 等「my」系列,多已呈現獲利,且占營收比重也逐年提升中,今 (13) 日宣布攜手 momo 購物,搶攻電子書市場,目前 my Book 在 momo 書店已上架電子書超過 300 冊,預估明年將倍增。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示,momo 購物去年底推出 momo 書店跨足網路書店市場,除引進紙本書,今年更鎖定行動閱讀市場商機,積極尋求電子書供應商以滿足市場缺口。

李芃君指出,myBook 自 2012 年開始經營行動書城,累積 APP 使用人數超過 150 萬,正式成為 momo 書店電子書獨家供應商,目前已上架的電子書超過 300 冊,書籍類別包括親子家庭、心靈養身、童趣童書、文學小說、休閒旅遊、社會人文、商業企管等,預估有年年上架書籍數量將翻倍成長。