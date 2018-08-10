電信三雄自結獲利出爐 台灣大重回雙冠王、中華電居第二

電信三雄 7 月自結營運績效今 (10) 日出爐，台灣大 (3045-TW)7 月 EPS0.4 元，累計前 7 月 EPS 3.07 元，重新奪回單月、今年來獲利雙冠王；中華電 (2412-TW)7 月 EPS 0.36 元，累計前 7 月 EPS 2.76 元居第二；遠傳 (4904-TW)7 月 EPS 0.28 元，累計前 7 月 EPS 1.86 元。

台灣大 7 月自結合併營收 92.2 億元，EBITDA 為 25.3 億元，營業利益 14 億元，稅後純益 10.8 億元，EPS 為 0.4 元；自結累計前 7 月合併營收 680.6 億元，EBITDA 為 190.4 億元，營業利益 110.8 億元，稅後純益 83.6 億元，EPS 為 3.07 元，達成全年財測目標 61%。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，以適用 IFRS 15 前的會計基礎，7 月核心業務 EBITDA 和去年同期約當，累計前 7 月核心業務 EBITDA 則較去年同期成長 7.4%。

他指出，7 月獲利和去年同期相比表現穩定，主因手機補貼及通路佣金節省，但手機案及高階手機占比都較去年同期下降，造成 IFRS 15 國際會計準則認列的銷貨收入及 EPS 減少。

俞若奚強調，展望未來，將持續拓展 OTT 服務的新商業模式，及加強雲端服務、人工智慧、和物聯網等企業用戶業務，來增加成長動能。

中華電 7 月合併營收 171.4 億元，年減 8%，主因語音服務持續被 VoIP 取代及行動服務營收持續受市場競爭因素下滑，抵銷 MOD 營收與專標案營收增加；營業成本及費用為 136.4 億元，年減 4.3%，主要與商品成本減少有關；營業淨利 35 億元，年減 19.7%；歸屬母公司業主純益 28 億元，年減 21.3%；每股純益 0.36 元；累計前 7 月每股純益 2.76 元。

中華電指出，截至 7 月底止，光世代寬頻用戶數為 358.4 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 194.6 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶 137 萬戶，MOD 客戶數 184.1 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 906.3 萬戶。

遠傳 7 月合併總營收 70.14 億元，合併 EBITDA 23.71 億元，合併稅後純益 9.18 億元，每股純益 0.28 元；累計前 7 月合併總營收 503.01 億元，累計合併 EBITDA 163.32 億元，合併稅後純益 60.50 億元，每股純益 1.86 元。