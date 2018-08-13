車王電上半年每股盈餘1.4元 已超越去年獲利並創近5年同期新高

車王電 (1533) 受惠轉型研發電動車電池管理系統及電動巴士、電動載具使用的大容量電池模組、智慧鋰電池儲能櫃及車聯網產品，並於今年開始步入量產階段，帶動上半年營收達 13.45 億元，每股稅後盈餘 1.4 元，已超越去年全年的 1.15 元，創下近 5 年同期新高。法人看好下半年營運提升。車王電深耕車用電子零組件製造已超過 30 年，為全球售服市場電壓調節器及車用電子零組件之主要供應商，早年已在英國、美東、美西、中國大陸等地設立製造及行銷據點。



車王電多年前即往汽車產業將朝向智能、電能及聯網化發展，因此公司積極朝向「智能」、「高效動能」及「儲能」之「三能一體」發展方向，更於今年完成併購國內唯一具有自主設計能力之電動巴士製造公司華德動 (2237)，展現其跨足電動車產業的決心。



車王電指出，兩年前首先結合華德動電動中巴，發佈智慧車聯網技術，搶先布局車聯網系統整合平台，讓業界驚艷。今車王電在其他技術研發已臻成熟，並達量產階段，如 BMS(電池管理系統)、48V 智慧儲能電池箱、智慧高壓電儲能貨櫃等。其中尤以 BMS(電池管理系統) 的研發，領先全球採用主動式電池平衡管理技術讓車王最自豪，因電動車的動力來源為電池包，如何管理好電池的效能、安全及壽命為其首要。



目前車王為國內唯一有能力供應主動平衡電池 BMS 及高壓電池系統給電動商用車使用的廠商，代表車王電已逐步邁向 BMS 電池管理及智慧儲能模組之領導廠家。