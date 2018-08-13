長榮航將合併航太、航宇兩大子公司 擴大集團資源共享

長榮航 (2618-TW) 今 (13) 日宣布子公司長榮航太和長榮航宇精密分別召開董事會，決議通過 2 家公司合併案，以長榮航宇 12.6154 股普通股換發長榮航太普通股 1 股，合併後長榮航太為存續公司，長榮航宇為消滅公司，合併基準日暫定為 2018 年 12 月 31 日，不過，對長榮航損益並無影響。

長榮航指出，長榮航宇自 2012 年 11 月成立以來，累計虧損 13.5 億元，主要是因製造業必須要經過一段時間才能產生獲利，不過，隨著業務持續成長，營收是每年倍增，這次兩者合併後，長榮航宇的業務均不變，還可擴大資源共享，提供營運效率。

長榮航也說明，此次合併案換股比例經委請外部獨立專家，考量雙方公司的每股獲利能力、營運績效、損益狀況和未來促略發展等因素後出具股權價值分析報告，而合併案仍須完成相關法定程序後始生效。

長榮航太本次因合併長榮航宇將發行新股約 1664 萬股，每股面額為新台幣 10 元整，總計發行金額為 1.66 億元，合併後長榮航太實收資本額 65.28 億元。

長榮航太成立於 1997 年 11 月，目前實收資本額 63.6 億元，提供高品質機體、發動機和零組件維修服務，客戶涵蓋全球約 40 多家航空公司。

長榮航太近年與飛機製造廠波音合作，提供 767 客機改貨機的改裝業務，另與發動機製造廠美國奇異合資成立以新型發動機 GEnx 系列為主的維修公司。

而長榮航宇現有的生產能量包括機械加工、鋁合金件加工、複雜鈑焊的特殊製程等，已分別取得波音和奇異公司生產認證和訂單。