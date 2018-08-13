南電Q3營收可望大增10%到15% 並繳出單月獲利成績單

老字號 PCB 與基板廠南電 (8046)，受惠於網通、車用與蘋果手錶用訂單到位，營運漸有轉機，不單七月業績已穩健走揚，八月營收也會更好，而法人圈更推估，南電第三季營收季增率有望挑戰季增 10% 到 15%，且單月有望繳出獲利成績單。雖然今年上半年是 PCB 產業的淡季，南電第二季也難逃虧損命運，但該公司近來營運已經漸入佳境，尤其受惠於網通用基板、蘋果智慧手表用 SIP 基板，以及車用 PCB 等訂單大舉到位，七月營收已經回升到 25.98 億元的水準。



展望後續，因網通、PC、基地台、車用、穿戴裝置等訂單持續湧入，南電第三季營運將顯著優於上半年，八月營收還會比七月更好，法人圈估算，南電第三季營收季增率將達到季增 10% 到 15%，單月更有望繳出獲利成績單；惟公司派對於市場臆測數字不予回應。



另外值得注意的是，南電是本土 ABF 基板大廠，近來因 CPU、基地台、伺服器與乙太幣等訂單明顯湧入，第三季 ABF 基板利用率已經一舉提升到八成以上，對於公司整體營運頗有助益。