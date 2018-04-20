銘旺實自創品牌HAKERS轉型為戶外旅遊休閒風 擴大目標客群

銘旺實 (4432) 自創品牌 HAKERS 哈克士，推出 2018 年第一季春夏新款，HAKERS 自去年秋冬季起，由專業登山機能服系列，轉型為都市旅遊休閒風，藉此擴大目標客群，帶動營收成長。銘旺實是成衣大廠，自創品牌 HAKERS 哈克士，自製自銷，通路以百貨公司及自有門市為主，目前計有板橋遠百、板橋環球、台中廣三、高雄漢神等六家專櫃，以及三家門市。



銘旺實表示，HAKERS 哈克士戶外在 2018 春夏以 Embrace the Nature(擁抱自然) 為主題，整體品牌氛圍圍繞在鼓舞輕旅行渴望，即使身處都會叢林之中，適度的親近自然環境，一花一草的芬芳，體驗隨意自在的旅行遠遊氛圍。



在材質上，銘旺實表示，大量引用抗 UV、涼感、快乾、防水等機能素材，運用粉色調的花紗、線條配色，表現年輕化與修飾身形的剪裁設計，讓喜愛從事戶外休閒以及旅遊的愛好者，有更多不同的穿搭選擇。



銘旺實自 2017 秋冬品牌由專業登山機能服轉型為戶外休閒風之後，營收有明顯的成長，今年將在實體店面之外，也進軍電商通路，以增加自創品牌的營收及獲利。



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