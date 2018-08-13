【財華社-港股早評】 2018年8月13日

1. 港股資訊
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數28201（-164.70/-0.58%）。
港股通持續增持股票 :
上交易日(8月10日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK)其增持股數為41060000股，增持比例為0.35%，增持後持股量升至11997362724股，占整體發行量13.82%。第二位為 晨鳴紙業(01812-HK)其增持股數為26599000股，增持比例為51%，增持後持股量升至78759500股，占整體發行量14.9%。第三位為 建設銀行(00939-HK)其增持股數為20567000股，增持比例為0.22%，增持後持股量升至9533231639股，占整體發行量3.95%。
上交易日(8月10日)港股通增持比例最高股票首位為 晨鳴紙業(01812-HK)其增持股數為26599000股，增持比例為51%，增持後持股量升至78759500股，占整體發行量14.9%。第二位為 港華燃氣(01083-HK)其增持股數為510000股，增持比例為11.1%，增持後持股量升至5106039股，占整體發行量0.17%。第三位為 恒基地產(00012-HK)其增持股數為148000股，增持比例為5.28%，增持後持股量升至2955480股，占整體發行量0.05%。
上交易日(8月10日)港股通減持股數最多股票首位為 中國財險(02328-HK)其減持股數為-14268000股，減持比例為-2.71%，減持後持股量降至513644954股，占整體發行量7.44%。第二位為 華能新能源(00958-HK)其減持股數為-11680000股，減持比例為-3.27%，減持後持股量降至346503006股，占整體發行量6.88%。第三位為 利標品牌(00787-HK)其減持股數為-11336000股，減持比例為-2.07%，減持後持股量降至537668000股，占整體發行量6.27%。
上交易日(8月10日)港股通減持比例最高股票首位為 利福國際(01212-HK)其減持股數為-1386000股，減持比例為-25.75%，減持後持股量降至3998539股，占整體發行量0.24%。第二位為 統一企業中國(00220-HK)其減持股數為-2267000股，減持比例為-11.08%，減持後持股量降至18209000股，占整體發行量0.42%。第三位為 中國動向(03818-HK)其減持股數為-10116000股，減持比例為-10.84%，減持後持股量降至83254000股，占整體發行量1.41%。
1.2. 港股沽空數據
- 上交易日(8月10日)沽空金額輕微下降至 港幣 121.49億元，(前交易日沽空金額125.87億元，同比輕微下降-3.48%)。沽空金額占整體成交金額847.473億元的14.34%(上日占整體成交13.82%)。
整體成交金額 輕微下降至 847.48億元(上日成交911.16億元 / 同比輕微下降 -6.99%)，沽空金額輕微下降至 121.49億元(相比上日沽空金額125.87 億元 / 輕微下降-3.48%)，非沽空金額輕微下降至548.58億元(上日非沽空總成交金額600.03億元 / 輕微下降 -8.58%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額 輕微下降至 847.48億元(相比前交易日成交金額911.16億元 / 輕微下降 -6.99%)，藍籌股沽空占整體沽空金額 121.49 億內其中 53.95 億(前交易日藍籌股沽空金額64.85億元 / 同比輕微下降 -16.82%)，沽空金額53.95億元占整體沽空金額121.49億中比例為 44.41 %。非藍籌股沽空占整體沽空金額 121.49 億內其中 67.55 億(前交易日非藍籌股沽空金額64.85億元 / 同比輕微上升 10.7%)，非藍籌股沽空金額67.55億元占整體沽空金額比例為 55.6 %。
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