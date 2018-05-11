傳以VIE形式香港上市 喜馬拉雅：暫無IPO計劃

大陸音頻娛樂分享平台喜馬拉雅，市傳將以 VIE(Variable Interest Entities；可變利益實體) 架構形式來港上市，據其最新一輪的融資來計算，其目前估值約達 40 億美元 (約港幣 321 億元)。針對赴港上市的市場傳聞，喜馬拉雅已作出否認，表示公司暫無 IPO 計劃。

香港《文匯報》報導，青島城市傳媒昨 (10) 日發佈《關於擬參與認購美元基金的公告》，以不超過 4000 萬美元的公司自有資金認購 Grand Everlasting Limited Partnership。該美元基金將投資大陸某移動互聯網音頻行業企業，預計間接佔據標的公司 1% 左右的股權。

業內人士透露，該標的公司確為喜馬拉雅，據此計算，喜馬拉雅目前估值或將達到 40 億美元 (約港幣 312 億元)。

公開資料顯示，喜馬拉雅是大陸音頻分享平台，2013 年 3 月上線手機客戶端。

易觀千帆根據 2017 年 7 月統計的數據顯示，在音頻娛樂 APP 中，喜馬拉雅以超 3430 萬月活用戶排名榜單第七。而在移動電台類 APP 排名中，喜馬拉雅則以絕對優勢排名第一。

喜馬拉雅副總裁李海波曾透露，截至 2017 年 9 月，喜馬拉雅 FM 的用戶量已經突破 4 億。