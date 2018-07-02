喜馬拉雅再駁赴港IPO：沒跟騰訊進行新一輪融資

來自微信公眾號「IPO 早知道」消息，喜馬拉雅正與騰訊 (0700-HK) 進行新一輪融資，規模為人民幣 40 億元，估值為人民幣 240 億元。同時，喜馬拉雅正在搭建 VIE 架構，並決定 2019 年在香港上市，目標估值人民幣 500 億元。

對此，喜馬拉雅官方已向鳳凰財經進行闢謠，稱「目前並無確切上市計畫與時間安排，在騰訊進行新一輪融資消息不屬實」。

根據資料顯示，2013 年 3 月手機用戶端上線的喜馬拉雅 FM 是大陸音訊分享平台，2 年多時間手機使用者規模已突破 4.2 億。

目前，喜馬拉雅已經成為國內發展最快、規模最大的線上移動音訊分享平台。艾媒諮詢在 4 月發佈的中國線上音訊市場研究報告指出，2018 年 1 月中國線上音訊滲透率 (App 活躍用戶數 / 全網使用者規模) 顯示，喜馬拉雅 FM 的滲透率為 5.12% 排名第一，其後是蜻蜓 FM 和荔枝，滲透率分別為 2.29% 和 2.18%。

喜馬拉雅 FM 主要投資人之一的證大集團創始人、董事長戴志康今年 5 月下旬透露，喜馬拉雅今年估值已達人民幣 200 億元，公司正準備明年 (2019 年)A 股上市，但很快遭到喜馬拉官方否認。

今年 5 月上旬就已傳出喜馬拉雅以 VIE 架構形式赴港市，當時喜馬拉雅也作出否認，表示公司暫無 IPO 計劃。