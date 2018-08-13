【馮冠華專欄】恆指今日有機會低開高走

8 月 13 日推介：建設銀行（939）

1）上週五市況總結：雖然 A 股上週五反覆靠穩，但在美滙轉強及人民幣走軟下，港股面對回吐壓力，早段上升約 60 點後便開始下行，午後最多曾下跌約 310 點，收市前跌幅稍為收窄，最終恆指收報 28367 點，下跌 241 點並結束 4 連升。大市成交按日下跌約 7% 至 848 億。滬深港通成交金額也下跌約 10% 至 105 億；流向又轉為淨流出，金額約 13 億。



板塊方面，內房一枝獨秀，相反，石油、油服、及電力股的沽壓持續。藍籌股 7 升 42 跌 1 持平。表現最差的是近日多次創股價新高的恆生（11）。做空方面，佔大市成交再上升至 14.3%，屬高水平。牛熊証街貨最新比重為 47:53，重貨區方面，熊証重貨區維持在 28700-28849，牛証重貨區在 28100-28199。

簡評 ：上週五港股與 A 股背馳，成交下滑，獲利回吐明顯。因滙市週五大波動，環球避險又再升温，傳媒差不多一面倒看淡今天的港股，恆指今天低開似在所難免。筆者覺得投資者也要注意週末中國 7 月貸款增速的消息（見第 3 點），這或令獨立性強的 A 股有支持；再加上港股 ADR 的跌幅尚算温和，不排除有低開屠牛後回彈的可能性。

強美元和新興市場貨幣走弱不是新新聞，土耳其里拉亦積弱多時，週五早段的崩盤，某程度上和川普的新關稅下令有直接關係，但及後傳出導火線的美國牧師問題接近拿出解決方案後，里拉跌幅又略為收窄。筆者自問才疏學淺，對事件的發展與金融市場的秩序難下判斷。但個人覺得，美元太強不是川普所願，加征關稅又給予豁免更已是司空見慣，所以投資者暫時也不應太悲觀。今天推介方面，在 7 月新增貸款提速，恆指比重獲提高，北水近日增持及憧憬月尾的中期業績下，建行（939）應是不錯的選擇。

2）恒指季檢結果：香港恒生指數納入申洲國際（2313）、中國生物製藥（1177），剔除東亞銀行（023）、招商局港口（144）。恆生中國企業指數則無變動。建行、平保（2318）及騰訊（700）在恆指比重有所增加；而十隻紅籌及民企在中國企業指數也會進行第三次的比重提升。所有變動將於今年 9 月 10 日起生效。

簡評：申洲和中生製藥的納入，以及招商港的剔除，均是市場曾經推測過的，反而東亞的剔除則是預期之外。申洲和中生的歷史市盈率均超過 30 倍，而招商港及東亞則在 10 倍以下，雖然比重不大，但這次換碼會令恆指的波動性提高。

股價方面，申洲股價近月不停破頂，反而中生股價隨醫藥板塊回調了不少，所以預計後者炒作空間較大。注意的是納入指數會令某些指數基金追貨，但和基本因素拉不上關係；所以被剔出的，如遇股價大幅下跌或更有投資價值。

3）中國 7 月貸款增速：彭博報導，中國銀保監會週六在其網站指出，據初步統計，7 月新增貸款 1.45 萬億元（人民幣，下同，彭愽預測數為 1.28 萬億元），按年增加 6,237 億元；並因保障在建項目融資需求，加大對基礎設施領域補短板的金融支持，7 月份新增基礎設施行業貸款 1,724 億元，較 6 月份增加 469 億元。

4）美股市況總結：土耳其貨幣里拉上週五急挫，川普更下令對土國進口鋼、鋁實施的關稅增加一倍，美滙指數也創下逾一年新高；美股三大指數週五全面向下，道指錄三連跌，曾下挫 286 點而收跌 196 點或 0.77%。標指和納指則分別下跌 0.71% 及 0.67%。紐約期油升 1.3%。避險升温，十年期國債債息跌至為 2.873%。港股 ADR 下跌 118 點，相當於恆指 28248 點水平。

5）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

華潤水泥（1313）- 公布截至 6 月底止，中期盈利 40.26 億元，按年增 1.46 倍，每股基本盈利 61.5 仙；派中期息 27.5 仙。

彩星集團（635） - 公布截至 6 月底止，派中期息 1.5 仙，特別中期息 10 仙，合共 11.5 仙。（股價週五收報 1.04 元，中期及特別息的息率已達 11%）

彩生活（1778）- 預期截至 6 月底止，股東應佔溢利按年增長逾 60%。

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