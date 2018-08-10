欣興稱基板已有供給告急壓力 Q3營運旺季效益可期

PCB 與基板大廠欣興 (3037) 今日召開法說會，公司提到，現階段的確部分基板產線已經開始有供給告急的壓力了，也有要陸續漲價，至於第三季展望部分，公司透露，會有旺季效應，而且從 7 月就已經開始了。第三季各產線的營運展望，欣興副總沈再生分析，其一基板部分，雖然不同類別需求有所起伏，但整體來看，今年以來穩健且強勁成長，第一季挖礦多，第二季則是其他需求轉旺，第三季部分，預計 FCBG 最強，但 FCCSP 或是 CSP 需求都很強。第二，HDI 包含軟硬板方面，上半年需求弱，但上下半年差異大，尤其軟硬板下半年會旺。第三，軟板方面，第三季需求則持平。



就產能利用率方面，一般 PCB 近期利用率已經回升到 80% 到 85%，HDI 部分，第二季利用率低於八成，第三季會提高到八成至九成。基板方面，第二季利用率約 70% 到 75%，第三季提高到 75% 到 80%，目前需求暢旺，甚至有些供不應求。軟板方面，第二季和第三季利用率都差不多，大概落在 80% 到 85% 間。



沈再生進一步提到，今年以來基板需求都很不錯，第三季也比第二季更好，所以供給會有些緊張，至於欣興下半年業績成長的最大動能，是取自 HDI、類載板與軟硬結合板，而基板產線則是依舊全產中。



沈再生表示，近期不論 ABF 或是 BT 基材的基板，都已經開始有供給吃緊的壓力了，第三季需求也都很好，比第二季更好。就報價部分，不論基板、PCB 或是軟板，欣興也針對部分產線，自第二季起陸續調漲報價，有些產線也會在第三季漲價。沈再生也透露，不會只有欣興一家漲價，應該是業界大家都會調漲。



針對第三季營收與獲利部分，沈再生分析，第三季是產業旺季，今年也不例外，欣興 7 月營收 67.86 億元，月增 12.56%，年增 38%，已明顯上揚，而帶動 7 月營收明顯走揚的動能，取自軟硬結合板與基板。至於欣興第三季毛利率與獲利能力是否顯著提升，公司回應，若營收明顯成長，第三季毛利率彈升幅度也會比較大。



另外，欣興也宣布，追加今年資本支出達 70 億元，其中基板支出將達五成，又以擴充 FCBGA 最多；至於明年資本支出約 60 億元。



而欣興第二季營收 173.05 億元，季增 4%，單季毛利率 6.4%，低於第一季的 7%，主要因為第二季提列存貨呆滯約 2.83 億元，若不計算此部分損失，欣興第二季毛利率其實已經回升到 7.8%，欣興第二季淨損 2.34 億元，單季每股虧損 0.14 元，合計今年上半年每股虧損 0.02 元。

