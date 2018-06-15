欣興下半年訂單灌飽 各產線利用率都達滿載 黃石廠Q4挑戰損平

老字號 PCB 與載板廠欣興 (3037) 受惠於載板、汽車板等需求強勁，下半年都被灌單灌得飽飽的；而法人圈則預期，拜產業旺季到來，欣興第三季營收將創單季歷史新高。此外，市場關注的黃石廠預計今年底可達單季損平。就營運展望部分，欣興董事長曾子章表示，第一季本業辛苦，4、5 月也不理想，但預計 6、7 月訂單就會顯著回籠，下半年各個產線的利用率都會達到滿載，產線會被訂單灌得滿滿的。



尤其曾子章也透露，今年一路以來載板需求很不錯，尤其 AI 與 5G 端的載板訂單很強，客戶到現在都還在排隊中，另外，汽車板也有轉單效應，整體來看，客戶需求都 11 月中都很好，法人圈甚至預估，欣興業績將在今年第三季創下單季新高。



至於市場關心黃石廠，曾子章提到，去年 9 月開始試產，今年 4 月全線投產，初期產能建置以汽車及消費型電子用板為主，預計到今年底月產能可達 25 萬平方英尺，最快希望在今年第四季達到單季損平。曾子章也補充，黃石廠明年或後年會投載板廠，主要看好未來六年大陸對載板的需求會很強勁。而就類載板，欣興去年七月開始出貨，預期明年後年新客戶有機會小量導入。



而隨著欣興的投資布局大致底定，今明 2 年資本支出將降至 50～60 億元水準，且因現金水位充裕，不排除視適當時機評估減資瘦身。此外，欣興規畫辦理私募普通股、發行國內或海外可轉債，額度以不超過普通股 10% 為限，主要為因應 5G、AI 等新興應用需求的未來發展，已有幾個合作對象，今年底、明年初決定引進增資的對象。

