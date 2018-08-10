受美中貿易戰影響 宇瞻Q3展望仍不明朗

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (10) 日召開法說，總經理張家騉表示，由於市場存在美中貿易戰變數影響，對第 3 季展望能見度仍不明朗，DRAM 伺服器客戶心態轉趨觀望，惟預計拉貨動能可望於第 3 季再度回溫；預期 DRAM 第 3 季合約價不會降價，若價格調降得等到 11 月後；Flash 第 3 季價格持續下跌，第 4 季預期仍會續跌。

展望第 3 季，張家騉表示，由於市場存在美中貿易戰變數影響，對第 3 季展望能見度仍不明朗，先前他曾樂觀看第 2 季與第 3 季 DRMA 市況，不過，他指出，目前受到美中貿易戰與匯率等因素影響，使伺服器與資料中心需求前陣子出現趨緩情況，客戶心態轉趨觀望，但畢竟需求仍在，預計伺服器拉貨動能可望於第 3 季再度回溫。

DRAM 價格部分，張家騉認為，目前 DRAM 市場供給雖有逐漸增加，但並未大幅增加，供需情況並非目前決定價格的主要因素，而是訂價策略；DRAM 市場過剩時，現貨價往往會遠低於合約價，市場缺貨時，現貨價則會遠超過合約價，而目前市場為現貨價低於合約價，他並大膽預測，第 3 季合約價不會降價，價格調降得等到 11 月後。

展望明年 DRAM 市況，張家騉指出，明年供給將持續增加中，目前行動型 DRAM 需求不佳，伺服器為主要成長動能，明年在伺服器、筆電與行動供給調配上，將是動態的競爭態勢。

張家騉預測，今年整體 DRAM 位元成長率將從去年的 23% 下降至 21%，其中，伺服器佔比將較去年增加 2 個百分點，而筆電佔比則是減少 2 個百分點；從各類別佔比來看，行動裝置佔比 44%、伺服器 27%、筆電 17%、其他 12%。

Flash 方面，張家騉先前曾說，市場供過於求，次級品在市場中流竄使價格開始走跌，若第 2 季價格超跌，可望使第 3 季價格反彈回升，不過，張家騉今日指出，第 2 季 Flash 價格已超跌，但由於次級品過多、採購廠商也過多，使第 3 季價格持續下跌，雖然第 4 季良品量率將提升，但良率提升、產能也將同步提升，預期 Flash 價格仍會續跌。