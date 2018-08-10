澳門。會勾人的美食進行曲

【撰文．攝影｜行遍天下】
總有那麼幾個味道，是一種對澳門的戀念滋味，上次吃的葡國菜、超市裡那瓶葡萄牙白酒、路環巷子裡驚艷的早餐絕活……
到現在，澳門已經成了嘴饞時會勾人的想念。
2017 年，聯合國教科文組織把澳門定為「創意城市美食之都」之列，澳門地小物廣的豐富美食又再度掀起話題。歲月流轉，殖民時代早已過去，街邊茶樓的飲茶與溜鳥習慣仍在，粵式大酒家的地道大菜仍日日散發香氣、源自葡萄牙人海上貿易混搭了非洲、印度、麻六甲等各地辛香料創出的「土葡菜」也沒因殖民結束而遠去，反而越發精彩地在澳門各地開花與創新；澳門的小品地域之間發展出了各路美食，精彩、驚艷且各自協調，就如夜晚的霓虹燈天際線一樣，耀眼極了。
土葡菜的吃出眷戀新味
當年遠漂至澳門的葡萄牙人與亞洲人通婚在澳門停留下來，這群融合了中西特色、長相的人們被稱為「土生葡人」，創造出葡萄牙、亞洲、東南亞、印度各地香料、料理手法融合，讓「土葡菜」變成澳門獨有的絕品菜系。去澳門吃土葡菜，成了抵達澳門時最讓人心心念念的首件事。
Cafe SAB 8 拾 8 咖啡
地址: 澳門俊秀里 10 號地下 A
電話:+853-2835-8191
網頁: https://www.facebook.com/Cafesab8/
時間: 週一至三 12:00～19:00、週五至日 12:00～22:00，週四公休
轉角遇見葡式驚喜
澳門的葡萄牙與中式混搭風情，至今都仍是整座城市裡的驚喜亮點，巷弄裡的葡式風情仍在，瘋堂斜巷、龍環葡韻間的粉嫩黃色、粉紅色、粉綠色建築仍象徵著過往的風華歷史痕跡。更有專門販售來自葡萄牙魚罐頭的 LMC 澳門葡式辣魚店，引進 50 個葡國罐頭品牌商品，超過 600 多種不同種類的罐頭，繽紛色彩在白牆前彷彿就是魚罐頭的伸展台。
LMC 澳門葡式辣魚店
地址: 澳門新填巷 9 號 (近新馬路北京水餃)
電話:+853-6571-8214
網頁: https://www.facebook.com/lojadasconservasmacau/
時間: 週日至四 11:00～20:00、週五至六至 21:00
澳門的中式響食味
不讓土葡菜專美於前，屬於中式料理的火花在澳門也沒有停歇過，銀河渡假城內的「百樂潮州酒樓」就是一絕，講究精工細雕處理傳統食材，廚師團隊把招牌菜滷水獅頭鵝、潮州凍大花蟹、蠔仔烙、頭抽煎鯧魚片、潮州燒響螺、每日新鮮手打魚蛋等完美呈現。餐廳內部採用紅色、金色為主調，以木材為主要材料，牆壁呈一個個圓形的裝飾則是潮州土樓的象徵，設計為餐廳注入更多潮州風味。
百樂潮州酒樓
地址: 澳門路氹城澳門銀河綜合渡假城地下，G048
https://www.galaxymacau.com/zh-hant/dining/restaurants/pak-loh-chiu-chow-restaurant/
找尋新秘境心頭好
如果喜歡路環的閒適氣氛那應該再把旅遊行程延伸往九澳去，被稱為「澳門最遙遠的秘境」，九澳因位處偏僻而仍保留著舊有的安靜閒適，最知名的景點為七苦聖母小堂，外圍是過往痲瘋病人安置的老建築，興建於 1966 年的教堂，成為病人與家屬的心靈滋養中心，目前重新整修後對外開放，最特色的就是外表如等腰三角形的特色外觀，像是一頂帳篷一樣佇立，雪白的建築體在陽光下顯得耀眼。而周邊原為安置痲瘋病人的建築也逐漸修築改造，讓這裡成了遊客們逐漸注意到的新景點。
路環九澳七苦聖母小堂
地址: 路環九澳聖母村
備註: 所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主
來源：《行遍天下》 2018 年 8 月
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