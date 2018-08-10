澳門。會勾人的美食進行曲

【撰文．攝影｜行遍天下】

總有那麼幾個味道，是一種對澳門的戀念滋味，上次吃的葡國菜、超市裡那瓶葡萄牙白酒、路環巷子裡驚艷的早餐絕活……

到現在，澳門已經成了嘴饞時會勾人的想念。

鵝黃建築與中式建築混搭，就是很澳門的印象

2017 年，聯合國教科文組織把澳門定為「創意城市美食之都」之列，澳門地小物廣的豐富美食又再度掀起話題。歲月流轉，殖民時代早已過去，街邊茶樓的飲茶與溜鳥習慣仍在，粵式大酒家的地道大菜仍日日散發香氣、源自葡萄牙人海上貿易混搭了非洲、印度、麻六甲等各地辛香料創出的「土葡菜」也沒因殖民結束而遠去，反而越發精彩地在澳門各地開花與創新；澳門的小品地域之間發展出了各路美食，精彩、驚艷且各自協調，就如夜晚的霓虹燈天際線一樣，耀眼極了。

土葡菜的吃出眷戀新味

SAB 餐廳獨創的馬介休塔、沙丁魚塔改良後精緻化口感細膩

當年遠漂至澳門的葡萄牙人與亞洲人通婚在澳門停留下來，這群融合了中西特色、長相的人們被稱為「土生葡人」，創造出葡萄牙、亞洲、東南亞、印度各地香料、料理手法融合，讓「土葡菜」變成澳門獨有的絕品菜系。去澳門吃土葡菜，成了抵達澳門時最讓人心心念念的首件事。

Cafe SAB 8 拾 8 咖啡

地址: 澳門俊秀里 10 號地下 A

電話:+853-2835-8191

網頁: https://www.facebook.com/Cafesab8/

時間: 週一至三 12:00～19:00、週五至日 12:00～22:00，週四公休

轉角遇見葡式驚喜

販售上百種魚罐頭的店鋪有時候店員還要爬上樓梯才拿得到限定罐頭

澳門的葡萄牙與中式混搭風情，至今都仍是整座城市裡的驚喜亮點，巷弄裡的葡式風情仍在，瘋堂斜巷、龍環葡韻間的粉嫩黃色、粉紅色、粉綠色建築仍象徵著過往的風華歷史痕跡。更有專門販售來自葡萄牙魚罐頭的 LMC 澳門葡式辣魚店，引進 50 個葡國罐頭品牌商品，超過 600 多種不同種類的罐頭，繽紛色彩在白牆前彷彿就是魚罐頭的伸展台。

LMC 澳門葡式辣魚店

地址: 澳門新填巷 9 號 (近新馬路北京水餃)

電話:+853-6571-8214

網頁: https://www.facebook.com/lojadasconservasmacau/

時間: 週日至四 11:00～20:00、週五至六至 21:00

澳門的中式響食味

百樂潮州酒樓完美移植潮州菜精華，經過師傅巧手變化道道都讓人驚艷

不讓土葡菜專美於前，屬於中式料理的火花在澳門也沒有停歇過，銀河渡假城內的「百樂潮州酒樓」就是一絕，講究精工細雕處理傳統食材，廚師團隊把招牌菜滷水獅頭鵝、潮州凍大花蟹、蠔仔烙、頭抽煎鯧魚片、潮州燒響螺、每日新鮮手打魚蛋等完美呈現。餐廳內部採用紅色、金色為主調，以木材為主要材料，牆壁呈一個個圓形的裝飾則是潮州土樓的象徵，設計為餐廳注入更多潮州風味。

百樂潮州酒樓

地址: 澳門路氹城澳門銀河綜合渡假城地下，G048

https://www.galaxymacau.com/zh-hant/dining/restaurants/pak-loh-chiu-chow-restaurant/

找尋新秘境心頭好

九澳的七苦聖母小教堂造型獨特

如果喜歡路環的閒適氣氛那應該再把旅遊行程延伸往九澳去，被稱為「澳門最遙遠的秘境」，九澳因位處偏僻而仍保留著舊有的安靜閒適，最知名的景點為七苦聖母小堂，外圍是過往痲瘋病人安置的老建築，興建於 1966 年的教堂，成為病人與家屬的心靈滋養中心，目前重新整修後對外開放，最特色的就是外表如等腰三角形的特色外觀，像是一頂帳篷一樣佇立，雪白的建築體在陽光下顯得耀眼。而周邊原為安置痲瘋病人的建築也逐漸修築改造，讓這裡成了遊客們逐漸注意到的新景點。

路環九澳七苦聖母小堂

地址: 路環九澳聖母村

路環巷弄裡的好玩路名

備註: 所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 8 月

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