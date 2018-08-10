鐵道自行車空中漫步，漫遊舊山線

【撰文．攝影｜行遍天下】

舊山線鐵道自行車

搭乘全台唯一鐵道自行車，高空遠眺龍騰斷橋

一部部紅色造型小火車，緩緩地魚貫沿著軌道滑行，這可不是遊樂園裏的小火車，而是全台首創的鐵道自行車，以三義勝興車站為起點，終點到六號隧道北口折返，來回約 12 公里，讓遊客可從高空飽覽美景，細細品味舊山線之美。

鐵道自行車外型如同小火車，設置遮棚免受日曬雨淋。

出發前先認識一下鐵道自行車的構造吧！車體主要以電動系統推動，輔以人力踩踏前進，為安全起見，全車仍有定速器控制車速，所以不用怕腳累了騎不動，車子會停在半空中，座位配置安全帶，並有置物空間與杯架，車頂有遮棚，不用擔心日曬雨淋，車輛前後還加裝了防撞避震器，行進時注意跟前後車保持距離，輕鬆騎就很好玩。

車入隧道時會產生絢麗燈光變化

「出發了！」車進入二號隧道，裡面的燈光不停的變換顏色，牆面也時而出現舊山線沿路景點的投影，山洞裡不再是伸手不見五指黑壓壓，有點夢幻又帶點神秘，彷彿正進行一場穿越時空之旅；接著在 35 公尺高的鐵橋上，以平行視角欣賞龍騰斷橋，腳下還有綠樹圍繞與小橋流水，此段在懸空的軌道體驗踩踏，感覺格外刺激，之後陸續行經三至六號隧道群，終點為內社川橋，每趟往返需耗時一個半小時。

左前方駕駛座主控油門速度與煞車系統

儀表板可顯示目前行車時速等數據

車上因裝設 GPS 定位系統，定點均開啟語音導覽功能，訴說沿線景點歷史與鐵道典故，邊踩邊感受優美風景，以不同角度感受山城魅力，兼具休閒與知性，是前所未有的新鮮體驗。

在終點站軌道直接旋轉車體，調換車頭方向即可騎回原地

舊山線鐵道自行車

地點: 勝興車站出發，途經 2 號隧道、魚藤坪橋、6 號隧道北口折返

網址: http://www.oml-railbike.com

時間: 預計 8 月中旬開放，一律採線上預約購票（8/8 試營運）

費用: 每人票價 280 元

注意: 限制 7 歲以上，110 公分以上才能搭乘

備註: 所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 8 月

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