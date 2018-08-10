日式清新風格．市場裡也有餐廳質感

【撰文．攝影｜行遍天下】 兩位主廚在市場的狹小空間工作需要很有默契。

黃鈞蔚和賴儀瑩原是餐廳同事，為了實現開店的理想，兩人共同創業，「合掌村」正代表合兩人之力，又可以聯想到日本的合掌村、連結到日式料理，頗具興味。帶有文青感的小清新暖簾，更在華山市場裡顯得十分特別，2017 年一開業便迅速造成排隊人潮。

大部分美食攤在二樓，一樓的合掌村特別顯眼

用心擺盤兼具美感

頂級十二貫，鋪排開來十分澎湃

「頂級十二貫」是最具人氣的招牌料理，在厚實的木板上，十貫握壽司加兩道小菜，視味道輕重依序展開，可以一次品嚐到最多的當季魚鮮，上桌前揮灑上醬汁，更有如作畫般神來一筆，讓人食指大動。賴儀瑩說，來自之前的餐飲訓練，擺盤漂亮也是他們所重視的，讓客人來到市場吃日式料理也有餐廳級的視覺享受。

三色海景丼有干貝、海膽、鮭魚和鮭魚卵，最是豐盛

軟絲刺身鮮度十足

擴張攤位增加菜色

另闢的座位區中間有個深海魚，除了觀賞還可養殖活海鮮

短短 1 年，合掌村就從原本的一個攤位，延伸出養著深海魚缸的座位區，和增設烤箱的烹調區。設置在兩排座位中間的深海魚缸是個創意發想，不但有水族箱的裝飾效果，還可以像台式海產店一樣，現點現捉，只是養殖不易，目前以軟絲為主。

烤物則是新增加的種類，由於市場內不能使用明火，使得料理受到限制，合掌村在添設了烤箱之後，也新推出鹽烤松阪豬、季節烤魚、安格斯牛小排、鮭魚頭等品項，還沒來過或者好一陣子沒來的客人，可以來試新菜單囉！

逛市場小眉角

華山市場與其說來採買，不如說是來找美食的地方。除了 1 樓的合掌村，市場 2 樓就像是個小型美食街，有知名的阜杭豆漿、丘比早午餐、松鼠 Bonbon 等，連觀光客都慕名而來。

店長瞇一下｜住市場的老貓「醜女」習慣人來人往，一臉淡定。

合掌村

地址: 台北市中正區忠孝東路一段 108 號 (攤號 23)

電話: 0976-181-829

網頁: https://www.facebook.com/

時間: 11:30∼14:00、17:00∼19:00(週一休)

價格: 頂級十二貫 490 元、三色海景丼 580 元、軟絲刺身 300 元、烤鮭魚頭 350 元

備註: 所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 8 月

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