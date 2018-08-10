當天堂近了 要安寧療護還是安樂死？

文●許伊婷

中風的父親意外昏迷，併發肺炎造成呼吸衰竭，無法自主呼吸，「要不要做氣切？」清然覺得這個問題好難，不忍心父親難受又捨不得，她好不容易做了氣切決定，不到半年時間，父親在折騰中走了。

「我永遠不會原諒自己……」清然痛心地說，幫父親決定做氣切、插管是她這輩子做過最錯誤的選擇。

台灣一年六千億元的健保支出中，至少有三百億元用在無效醫療，插管、氣切、抽痰，這些都是末期病患家屬常常面臨的兩難問題，可是沒經歷過不會知道這些處置有多痛苦，於是這些問題就在親人的不捨及病患的感受中拉扯。

末期醫療自己決定 家人不再兩難

「《病人自主權利法》可以改善這些問題，」台北醫學大學台北癌症中心副院長邱仲峯說醫護人員的使命是救人，將大量精力耗費在無效醫療，人力、資源將會被耗盡，醫療品質也會受影響，《病主法》讓每個人擁有決定自己未來醫療處置的權利，避免把困難的抉擇丟給另一半和子女，或家人因意見不一產生爭執。

《病主法》的啟動臨床條件包括末期病人、不可逆轉之昏迷狀態、永久植物人狀態、極重度失智及其他經中央主管機關公告之疾病或情形，只要先經過諮商程序，每個人都可以簽署醫療決定書。決定書問項以五種臨床條件分別詢問「維持生命治療」及「人工營養及流體餵養」的處置情況（詳表一），簽署完成將資料送中央資料庫，再於健保卡註記後即完成預立，如改變心意，決定書可隨時修改。

最後一程不帶遺憾 安寧療護身心靈

《病主法》將於明（二○一九）年一月六日上路，台灣是亞洲第一個通過的國家，邱仲峯認為這是迎向人人都能善終的一大步，當病患選擇放棄無效治療，安寧療護就會進入協助。

安寧療護範圍涵蓋身心靈，除照顧病人身體、安撫疼痛，還有靈性上的照顧，團隊包含醫師、心理師、社工師及人道主義者。

除了針對臨終病患，安寧療護觸角還伸向病患家屬，協助他們不因親屬死亡造成心理不安或留下遺憾，達到「生死兩相安」的境界。

明年初病主法上路 就能安樂死？

不瞭解的人常常會把《病主法》、安寧療護與「安樂死」混為一談，其實完全不同。

「與其稱『安樂死』，我比較希望稱『死亡的權利』。」嘉義基督教醫院婦產科主治醫師，同時也是二○一八死亡權利公投領銜簽署人江盛擬定的公投主文為「你（妳）是否同意，意識清楚的重症病人經由諮商團隊評估，取得共識後，可由醫療團隊協助死亡？」，為免遭濫用，他特別強調做出死亡決定者須自主意識清楚，且他人不可代為簽署，而「植物人」因無法表達意識，不符合實施死亡權利的對象，反而較適用於《病主法》，可按事先規劃好的醫囑實施。

「安寧療護不幫助結束生命，」邱仲峯點出最大的不同，他認為病人刻意結束生命，不是解決痛苦的好方法，反而讓病人失去妥善緩解痛苦的機會，事實上，九成身體上的病痛可控制，在加上安寧醫療團隊陪伴，大部分的臨終病患都應能尊嚴地走完人生的最後一程。

不過，江盛認為安寧療護無法完全解決所有病患的痛苦，有些人反而對此感到更痛苦。著名無神論者作家克里斯托弗希欽斯（Christopher Hitchens）晚年罹患食道癌末期，直到死前沒有一刻不痛苦，他形容自己的胸腔就像被抽空，再被強灌水泥，有些基督教徒會組團到他床邊為他禱告，但他堅決拒絕宗教慰藉，「我不認為靈魂或身體可以由魔法或其他任何東西來改變。」

六月初赴瑞士執行安樂死的知名體育主播傅達仁，生前每日要喝四次嗎啡止痛，喝少了沒效，喝多了昏昏沉沉，連站著都會睡著、跌倒、嘔吐，他痛斥安寧治療就是一種折騰，江盛認為，當生命變得讓人無法忍受，像傅達仁這樣，自殺就是一項理性而正當的行為，「因此我認為人們還是要有死亡的權利」。

及早為臨終打算 認清一定會死

人都會死，無法好好面對死亡就無法善終，這一點不論是安寧照護還是安樂死都無爭議，但國人普遍不會提早思考死亡及生命末期醫療照護的問題。《病主法》恐怕推動不易，邱仲峯表示，目前醫院會設立諮商團隊，提供民眾認識的管道，及早為必經的臨終之路做打算。

更多內容詳見現代保險新聞網 http://www.rmim.com.tw。 請至現代保險網路書城 http://www.rmim.com.tw/bookstore / 或 各大連鎖書店，購買或訂閱現代保險雜誌。

歡迎加入＜現代保險 Fb 粉絲團＞＆＜現代保險 LINE＠好友＞

Facebook 請搜尋：現代保險健康＋理財雜誌 RMi

LINE 請 ID 搜尋：＠rmi888

讓您每天接收最新保險資訊！

來源：《現代保險雜誌》 356 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》