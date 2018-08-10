全台七千八百名村里長 誰的保障最周全？

文●何楷平

九合一大選進入倒數，參選門檻最低的，莫過於村里長了；而今（二○一八）年年底大選的村里長當選人，將有機會成為台灣有史以來，最幸福的村里長！

今年四月，內政部修正《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，規定各鄉（鎮、市、區）公所應編列保險費預算，為村里長投保保額五百萬元以上的傷害保險，並於今年十二月二十五日施行，銜接下一屆村里長任期上路。

這是中央首次將「險種」、「保額」詳列在法規中；在這之前，全台七八五二名村里長的保險保障，多半由地方政府自行辦理。

村里長傷害險五百萬 桃市參選人：保障加倍

趕在年底新規正式上路前，本刊利用政府電子採購網公開招標資料，查詢各縣市地區投保村里長團體保險狀況。未揭露的縣市地區，不代表沒有投保，可能是經費額度過低，未使用公開招標方式。

以公開招標資料來看，包括台北市大同區、台北市大安區、台北市內湖區、台北市北投區、台北市南港區、台北市信義區、桃園市、台中市霧峰區、台南市北區、台南市安平區、台南市東區、屏東縣等十二區，都有為當地村里長投保傷害險，意外身故保額落在一百萬～五百萬元之間，差距頗大。

各縣市里長保障最高的，是台南市北區、台南市安平區、以及台南市東區，這三個地區里長的意外身故保額均為五百萬元，已達到內政部年底即將上路的團保保額標準。

其餘九個縣市區，台北市六區（大同區、大安區、內湖區、北投區、南港區、信義區），以及桃園市、屏東縣，保額均為一百二十萬元。台中市霧峰區則為一百萬元。

也就是說，在內政部的「村里長傷害險五百萬」上路之後，不論各縣市公所有沒有另行招標，村里長至少都還享有內政部的團保。因為不論是地方自行招標、還是內政部招標，都是由各鄉（鎮、市、區）公所編列預算，如果村里長想要自己找保險公司投保，也可以保險單據向公所核銷。

至於傷害險五百萬元的保障，對村里長來說，足夠嗎？本刊發放電子問卷調查，發現各縣市參選人普遍認為，現行內政部辦理的村里長保障已足夠；唯獨桃園市長參選人陳學聖，提出村里長「保障加倍」的政見，認為村里長的傷害保障須達到一千萬元才足夠。

村長勘災死亡只領八萬 催生村里長傷害險上路

事實上，在「村里長傷害險五百萬」這項新規上路之前，內政部已搶先在二○一六年完成「全國村里長團體傷害保險」招標，由新光人壽得標，提供村里長三百五十萬元的傷害險保障，保險期間從二○一七年十二月二十五日～二○一八年十二月二十四日，正好銜接下一屆村里長任期。

先招標，再修法，是因為二○一六年的一場颱風，掀開村里長保障不足的事實。

二○一六年九月底，梅姬、艾利颱風接連來襲，東部地區大雨不斷，南橫山區多處坍方，台東縣海端鄉霧鹿村長余元龍在勘災時，慘遭土石活埋，不幸罹難。由於村里長不適用《公務人員撫卹法》，如果因公受傷、殘廢或死亡，無法領取撫卹金，余元龍家屬最終只領到由台東縣政府提供的八萬元喪葬互助金。

余元龍的死引發各界關注。事發三個月內，內政部於全台各地召開公聽會，同時邀集各縣市政府，針對村里長的保障權益進行討論；二○一七年十一月，內政部火速完成全國村里長團體傷害保險招標，由新光人壽得標，提供全台村里長三百五十萬元意外身故保障；今年四月立院三讀通過修法，從十二月底開始，村里長身故保障將從現行三百五十萬元，拉高至五百萬元。

政府編列保險費預算 村里長拿去買儲蓄險？

消息一出，馬上招來「政府編保險費預算討好村里長」是政治考量的批評。事實上，二○○九年內政部《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修法，就規定鄉（鎮、市、區）公所應編列保險費預算，讓村里長享有每人每年最高一萬五千元的保費補助（詳表二）。

然而，政府的美意，卻遭少數村里長誤用，「因為沒有特別限定險種，甚至還有村里長拿補助去買儲蓄險，」內政部民政司自治人員培訓科科長林正德解釋，過去只要村里長提出保險單據，就能向鄉（鎮、市、區）公所申請核銷，但因為條例並未規範投保險種及保額，村里長要不要投保、要投保哪種保險，都沒有一定限制。

二○一六年九月颱風重創南台，台東縣海端鄉霧鹿村長余元龍遭土石活埋罹難，內政部一查才發現，並非所有鄉（鎮、市、區）公所都有編列村里長保險補助費，且部分村里長也沒有投保足額的傷害保險。

於是，內政部才再次修法，明確列出「險種」及「保額」，規定公所應編列預算為村里長投保「五百萬元以上的傷害保險」。

更多內容詳見現代保險新聞網 http://www.rmim.com.tw。 請至現代保險網路書城 http://www.rmim.com.tw/bookstore / 或 各大連鎖書店，購買或訂閱現代保險雜誌。

歡迎加入＜現代保險 Fb 粉絲團＞＆＜現代保險 LINE＠好友＞

Facebook 請搜尋：現代保險健康＋理財雜誌 RMi

LINE 請 ID 搜尋：＠rmi888

讓您每天接收最新保險資訊！

來源：《現代保險雜誌》 356 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》