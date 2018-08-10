台灣之光 壽險業晉級世界8強！

文●方雪俐

瑞士再保最新出刊的 Sigma 顯示，2017 年全球經濟明顯改善，GDP（國內生產毛額）約 39.75 兆美元，較前一年成長 3.3％，以 6 大洲來看，成長率最高的是亞洲 4.8％，其後依序為非洲 3.8％、歐洲 2.6％、大洋洲 2.4％與北美洲 2.3％，拉丁美洲則衰退 0.2％。去年中國、印度與越南的經濟成長率都超過 6.5％，使得亞洲蟬聯全球 GDP 成長最強勁的地區。

2017 年全球保費收入合計 4 兆 8,917.4 億美元，占 GDP 的 6.1％。保費收入以通貨膨脹調整後，較前一年度僅實質成長 1.5％，低於前年的 2.2％，其中發達市場（Advanced markets）的壽險保費收入衰退 2.7％，是全體保費收入減少 0.6％的主因，新興市場（Emerging markets）有中國撐盤成長率高達 10％，但基期低且除中國之外的國家保費規模都很小，因此對全球保險業整體成長率貢獻度較低。

以險種來看，壽險保費收入 2 兆 6,573 億美元，占 54.3％，僅較前一年度增加 0.5％，成長力道趨緩，非壽險（Non-life）保費收入 2 兆 1,152 億美元，占 44.7％，成長率 3.1％，略低於前一年。

以 6 大洲來看，2017 年保險業僅亞洲成長 5.7％高於 GDP 的 4.8％，其他洲都是微幅成長、停滯或衰退，包括非洲成長 0.5％、拉丁美洲 0.1％，北美洲 0 成長，歐洲與大洋洲各衰退 0.5％與 6.2％。

全球保險業 日進台幣逾 4 千億元

中國晉級保險第 2 大強國

保險業 2017 年整體表現欠佳，僅較前年實質成長 1.5％，低於前一年度的 2.2％，其中新興市場成長 10％低於前一年的 14％，發達國家則繼前年僅小幅成長 0.7％，再疲軟下修至衰退 0.6％。全球壽險與非壽險保費收入合計 4 兆 8,917 億美元，以 Sigma 採用的全年平均匯率 30.44 元計，約合台幣 148.9 兆元，平均每天進帳 134.02 億美元，合台幣 4,080 億元。

Sigma 的統計涵蓋全球保費收入超過 7 億美元的 88 個國家，各國保費規模極為懸殊，第一名的美國保費收入 1.38 兆美元，占全球保費的 28.15％，第 88 名的牙買加則僅 7.3 億美元，全球占率 0.01％。前 10 大國家保費收入都超過 1,100 億美元，去年最值得一提的是中國成長 16.4％，保費收入 5,414 億美元，追過日本的 4,221 億美元，晉級全球第 2 大保險強國，保費占率 11.07％。日本前一年的保費收入僅領先中國 52 億美元，亞軍寶座原已岌岌可危，去年業務衰退 4.5％，終不敵中國凌厲漲勢，落居第 3，保費占率 8.63％。美中日 3 強的保費收入合計占全球 47.9％。

前 10 強還包括英國、法國、德國、南韓、義大利、加拿大與台灣等熟面孔，排名與前年相同。台灣 2015 年正式晉級全球 10 大，去年成長 8.4％，保費收入 1,175 億美元，與第 9 名加拿大僅 20 億美元之遙，今年應該有機會更進一步。總計全球保費有 74.86％來自前 10 大國家。

第 11 到 20 名排序變化較大，依序為印度、巴西、澳洲、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、香港、瑞士、南非、瑞典，除瑞典擠掉比利時重返 20 大之外，其他還有 6 國排名與前年不同，其中印度以 10 個百分點的成長率從前年的第 13 名晉升到第 11，成為台灣最強的追兵。20 強占率 88.73％，略低於前年的 89.36％。

澳洲與前年一樣是 20 大當中衰退最多的國家，負成長 7.3％，其次是義大利 5.7％與日本 4.5％。成長率最高的是中國 16.4％、印度 10.1％、香港 6.7％與瑞典 6.6％。

20 強國以歐洲國家最多，共有 9 國（英、法、德、義大利、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、瑞士與瑞典）、亞洲有 6 國（中國、日本、南韓、台灣、印度與香港），北美的美國、加拿大都在 10 強內，其他大洋洲（澳洲）、南美洲（巴西）、非洲（南非）則各佔一席。新興國家進榜的有 4 國，包括中國、印度、巴西與南非。

若以 6 大洲的保費占率來看，因為中國與印度這兩個人口大國去年的成長率都超過 10 個百分點，使得亞洲成為全球保費最集中的地區，占率達 32.52％，較前年增加 1.5 個百分點，北美洲 30.6％、歐洲 30.24％占率都略低於前年，拉丁美洲 3.43％、非洲 1.36％，大洋洲則僅 1.86％。

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來源：《現代保險雜誌》 356 期

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