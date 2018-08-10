〈特斯拉炒私有化〉私有化會實現？特斯拉公司債持有者似乎不認為

電動車製造商特斯拉的執行長馬斯克 (Elon Musk) 日前推文表示，計劃將公司私有化，而從特斯拉公司債價格的變化，債券持有者似乎認為私有化交易將不會實現，至少不會以任何傳統的方式完成。

特斯拉債券價格走勢，與一般債券較不相同，價格通常跟隨股價變化，在馬斯克最初提起私有化計劃時，債券價格一度跳升至 93 美元以上，但 9 日價格已回落，意味著債券持有者並不認為特斯拉將私有化成功。

特斯拉 2025 年到期的債券，票面利率 (Coupon Rate) 為 5.300%，9 日價格為 91.58 美元，殖利率為 6.91%，比 10 年期美債殖利率高出 397 個基點。若債券市場認為將特斯拉發生控制權變動 (change control)，價格應該要高於當前水平許多。

特斯拉債券價格走勢

根據特斯拉與購債者簽署的債券契約，若該公司債券同時被標普 (S&P) 和穆迪 (Moody’s) 評級至低於發行時的評級，則債券持有者有權以 101 美元的價格出售債券。

特斯拉債券在發行時，被標普評級為 B-，穆迪評級為 B3，皆為垃圾債等級，而穆迪在 3 月時降評特斯拉至 Caa1，認為該公司面臨流動性風險。

穆迪在 9 日表示，私有化的計劃將對信貸方面不利，因該公司仍需從資本市場募資，以償還債務，但目前不影響其評級。

特斯拉特殊的債券持有者

一般債券投資者在購買公司債券之前，會仔細研究目標公司的財務表現，尤其是現金流，以確保該公司有能力支付利息。

然而，特斯拉的債券持有者較不相同，他們可能是特斯拉的粉絲或狂熱者，不是傳統的投資者。Diamond Hill Capital 的投資者 Bill Zox 指出，這些投資者似乎是以公司市值來決定要不要購買債券，而不是關注現金流表現，此為特斯拉債券價格與股票價格有關聯性的原因之一。

特斯拉 (TSLA-US) 股價在 9 日回落 4.83% 至每股 352.45 美元。