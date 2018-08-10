〈特斯拉炒私有化〉緊鑼密鼓籌備中！傳特斯拉董事會下週開會敲定私有化流程 要求馬斯克迴避

知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 董事會計畫下週與顧問會談私有化議題，正式確定私有化流程，可能要求提案的執行長馬斯克(Elon Musk) 本人迴避。

馬斯克本週二透過一連串推特發文引起特斯拉私有化議題，隨後特斯拉官網也刊登了他就此事向全公司員工的聲明。

知情人士透露，公司已經準備審查馬斯克的提案，且董事會告知馬斯克，他需要自己獨立的顧問。特斯拉董事會可能由少數獨蕫成立一個特別委員會，用以審核收購細節。

特斯拉對此消息沒有立即回覆置評請求。

知情人士透露，針對公司私有化協議，馬斯克先前與沙國的主權財富基金接洽過，根據《金融時報》本週稍早報導，該基金持有特斯拉股權 3% 至 5%，但還不清楚該基金是否同意將持股轉為投資此交易。

目前也不清楚特斯拉是否承諾融資，特斯拉也拒絕回應此問題，引發外界諸多臆測，傳聞證交會（SEC）也已展開調查。

馬斯克持有特斯拉股權約 20%，以目前市值估計約持有 593 億美元，而以每股 420 美元買下公司即需 710 億美元左右。

巴克萊報告指出，這樣的收購交易約需要 700 億美元，其中 600 億美元股權，另外約扛負 100 億美元債務，「就算有沙國持股 3% 至 5% 的幫助，對於完成此規模的交易還是有很大融資差距，債信市場可能不會輕易接受。」