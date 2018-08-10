【大慶證券】盤前分析－指數狹幅震盪  待量能回溫再次表態



◆盤勢分析

在貿易戰的衝擊下，昨日除 NASDAQ 外，其餘三大指數全數收低，其中又以費半下跌 1.05% 跌幅最重。中美貿易紛爭不斷，使市場避險心態增溫，美國 10 年期公債殖利率自 8/7 的 2.977% 降至 8/9 的 2.929%，有資金轉入債券避險跡象，美元指數更是持續上升，昨日收在 95.613，距離波段高點 95.652 僅一步之遙，隨著美元走強，將使資金回流美國，一旦 95.652 位置被升破，美元指數恐再拉升一段，不排除將使亞幣進一步貶值，壓抑亞股表現，須持續觀察留意。

中美貿易戰煙硝再起，台股昨日維持狹幅整理，終場下跌 47 點收在 11028 點，成交量 1266 億。技術面來看，指數盤中跌至 11000 點關卡拉回，顯示支撐力道仍強，雖下跌但守在 5 日均線之上，短多力守企圖明顯，同時外資心態偏多，期貨淨多單維持在 5 萬口以上，均有助後續推升指數。惟美中貿易紛擾不斷，使市場偏向觀望，昨日成交量再次下滑，後續若要突破上頭 11100 關卡壓力，還須成交量配合放大至 1400~1500 億之上才有較大機會，否則短線上恐維持區間狹幅震盪走勢。

觀察盤面，蘋概股在新機將發布，上游供應鏈拉貨潮逐步啟動下，營運動能升溫，昨日以蘋概中的 PCB 族群表現最佳，受惠拉貨增溫推升營收動能轉強，包括台郡、欣興、燿華等，7 月營收較上月與去年同期皆有雙位數成長，其中欣興更創單月營收歷史新高，激勵股價大漲 5.6%，隨著蘋果拉貨動能漸強，類股下半年營運有望先蹲後跳，可持續關注。IC 設計類股持續轉強，受惠第三季旺季到來，包括聯詠、義隆、創意… 等都有表現，另外被動元件大廠國巨昨日法說穩定軍心，雖昨日股價下跌，但類股走勢出現分歧，華新科、奇力新等逆勢上漲，惟族群走勢仍偏弱，在未完成明確底型前，仍建議觀望為宜。特斯拉供應鏈在執行長表示有意將公司私有化下，衝擊市場信心，包括和大、貿聯 - KY、康普… 等概念股均下跌，然而特斯拉即便下市也不影響供應鏈的拉貨動能，且馬斯克在特斯拉營運明顯轉佳之際欲收購下市，自然易受多數投資人抗拒，短線特斯拉概念股震盪劇烈，靜待風波淡化後，仍有機會再次向上。

