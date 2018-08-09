網易盈利超市場最高預期 美圖全面開啟社交布局

· 網易二季報亮眼：盈利超出市場最高預期，遊戲業務重回增長

全天候科技的報導，北京時間 8 月 9 日，在美股上市的網易公布了截止到 2018 年 6 月 30 日的第第二季財務業績。財報顯示，第第二季網易遊戲業務營收重回增長，電商業務繼續保持猛增態勢。網路遊戲服務凈營收 15 億美元（摺合 101 億元人民幣），年增率增幅 6.7%，扭轉第一季下滑 18.4% 的表現；電子商務凈營收 6.597 億美元（44 億元人民幣），年增率增幅 75.2%，略低於第一季增長 101% 的表現。

網易第二季調整後每 ADS 收益 3.15 美元，超出分析師預估區間（2.46-3.13 美元）。網路遊戲服務凈營收 15 億美元，年增率增幅 6.7%，扭轉第一季下滑 18.4% 的表現。財報發布後，網易盤後股價上漲超過 3%。

熱點新聞

· 美圖全面開啟社交布局：美圖秀秀和美拍打頭陣

根據澎湃報導，8 月 8 日，美圖公司（01357.HK）在北京發布其「美和社交」戰略——利用影像類 App 為流量抓手，以美圖秀秀和美拍為先鋒產品開展社交布局，從而推進商業化。這標誌着美圖全面社交化之路正式開啟。

美圖公司董事長蔡文勝在開場致辭中提到，「在第一個 10 年，美圖抓住了行動網路高速增長的紅利，發展為覆蓋影像處理、短影音社區、電商、智能硬體等多產品業態，擁有近 5 億月活躍用戶」，如何用「美」的基因創造更大價值成為美圖接下來的布局重點。

· 馬斯克推特披露私有化計劃遭美國證監會質詢

據新浪報導，美國證券交易委員會（SEC）已向特斯拉公司提出質詢，核實該公司 CEO 馬斯克在社交網路上所稱的「私有化計劃」，並索取相關文件。

該報導稱，SEC 正在質詢特斯拉公司，為什麼馬斯克在推特上披露其私有化計劃，而不是通過監管文件，以及他的聲明是否真實，是否相信投資者保護規則已經得到遵守。

· 蘇寧零售雲欲布局 8000 家門店 劍指 300 億元銷售目標

據證券日報報導，隨著智慧零售大開放戰略的落地，蘇寧每天都在上演着「速度與激情」。8 月 8 日，在蘇寧零售雲供應商大會上，蘇寧易購董事長張近東透露，今年以來蘇寧新增智慧零售門店 2000 多家，這其中僅零售雲店就超過了 1000 家。「目前零售雲已經成為蘇寧各類新業態中發展最迅猛、最成熟的『新物種』之一。」

據蘇寧易購副總裁顧偉介紹，蘇寧零售雲計劃起步於 2017 年，不過 2017 年開設店鋪並不多，當年僅開了 39 家店。截至 2018 年 8 月 8 日，蘇寧零售雲在全國範圍內新開 1010 家門店，覆蓋全國 27 個省，近 1000 個縣鎮。「去年 11 月份，蘇寧零售雲當月只有 1000 萬元的營收規模。到今年 3 月份，蘇寧零售雲首次當月營收規模破億元，第二季零售雲的整體銷售規模已經突破 10 億元。」

· 中國鐵塔或推管理層期權激勵計劃

據中國證券報報導，8 月 8 日，中國鐵塔登陸港交所，成為今年以來全球最大規模的 IPO。上市首日平開，報 1.26 港元 / 股。中國鐵塔 H 股定價為每股 1.26 港元，共計發行 431.15 億股（行使超額配售選擇權前），占發行後公司總股本的 25%，募集資金約 543 億港元，摺合約 69.2 億美元。據悉，中國鐵塔或於明年上半年實行管理層期權激勵計劃。

投研觀點

· SimilarWeb 稱 YouTube 將取代 Facebook 成為美國第二大網站

據華爾街見聞報導，研究機構 SimilarWeb 新近研究預計，這個排名可能不久就會改變，Facebook 第二名的寶座可能很快被 YouTube 奪走，亞馬遜事實上已經在超越雅虎。SimilarWeb 研究指出，Facebook 近兩年月度網頁訪問量已經從 85 億下降到 47 億，雖然 Facebook App 的流量在增加，但不足以彌補總體訪問量下滑。而 YouTube 的總體流量和 App 訪問量都在增長。

研究還指出，包括去年 12 月到今年 7 月，在電商消費旺季的月份，亞馬遜網站的流量已經超過了雅虎。如果當前的趨勢持續，亞馬遜吸引的流量將很快開始全方位超越雅虎。

· 蔚來汽車：達摩利斯之劍高懸，IPO 或為解法

格隆匯分析文章指出，蔚來應對交貨壓力，就必須先滿足企業發展的資金需求，在實現盈利的路上，蔚來也還有很長的路要走。面對市場的疑問，蔚來必須儘快交出滿意答卷。顯然，經過了這麼多輪融資的蔚來融資已經漸入瓶頸，此次能否 IPO 成功，直接決定了蔚來的未來走向。如果蔚來通過 IPO 最終市值或將高達 370 億美元，特斯拉目前市值為 647.5 億美元。蔚來這家披着新造車企業外衣的網路公司能否撐得起這個估值？高懸的達摩利斯之劍帶來的危險能否解除？或許答案會因着蔚來 IPO 成功與否而走向兩極，不成功便成仁，蔚來的未來不太難猜。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：