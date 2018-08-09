【華冠投顧】OTC布林通道壓縮 向上?向下?

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天不講被動了，整體來說最近漲價族群矽晶圓也是轉弱，3016 嘉晶雖然沒有出現大破線的狀態，但是近期也是在季線下整理，籌碼也未見好轉，Mosfet 族群只剩下 5299 杰力在全均線之上，其他較強的如 8261 富鼎跟 6435 大中也是在季線附近，但近期來看，被動跌成這樣，漲價族群是否會跟著修正也未知，我個人是認為敬而遠之為佳，不如去尋找更有機會的標的，但偏偏近期並沒有接棒的族群，蘋概股仍然看好，但近期也沒有表現，類股中看好的 2474 可成、4958 臻鼎 - KY 近期都處在盤整段，6153 嘉聯益近期雖然較有表現，但仍在季線下只列入觀察，6269 台郡則是等待型態發展。

族群外的剩下大概就是個股表現居多。

#盤勢分析

昨天大盤量增攻擊，很可惜今天沒有延續攻勢，有點該攻未攻的味道，今天量縮修正，但還好的是今天並沒有收破昨天低點 11026，短線市場心理看就是昨天的大量並沒有被套牢，這也讓明天還是有補量攻擊的機會，雖然從日線結構看是看 10886 不破持續看多，但從小時線看短線防守點則是 08/07 低點 10983，此點若破短線多頭浪結構將會再度被破壞，屆時盤勢再度進入整理的機會又會變大。OTC 則一樣看 08/02 低點 148.79，此點若破年線就有可能再度跌破同時也會跌破已經壓縮的布林通道下緣，所以還是期待大盤盡快把 OTC 帶動突破布林上緣跟季線化解翻空危機。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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