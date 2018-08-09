【華冠投顧】內資族群要反攻 個股活力才會旺

《矽晶圓、被動元件》風向要看誰?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、6488 環球晶、8039 台虹、2360 致茂

＜大盤分析＞

美中貿易戰再度延燒，亞股早盤走低，台股亦受拖累，大盤一度回測「萬一」關卡，不過陸股開低走高收長紅，大盤終場收斂跌幅 - 47 點，OTC 指數則仍相對弱勢 - 0.84%。

現階段大盤仍為多方控盤格局，短線即使遇到利空，持續上揚的月線也可望提供強勁支撐，盤面要留意的風險則是近日 OTC 指數與大盤不同調，後續需等 OTC 指數跟上大盤腳步重上季線，待見到內資作價企圖轉強，中小型股的續航力才得以提升，盤面輪動速度過快的狀況也才得以改善。

至於如何判斷內資作價企圖是否轉強，就看近日迭遇亂流的「被動元件族群」和「矽晶圓族群」即可。

＜被動元件族群＞

今日市場焦點都落在昨日下午召開法說的被動元件龍頭《2327 國巨》身上，國巨一如預期釋出樂觀看法，可惜壞也壞在市場同樣預期會有利多釋出，導致昨日股價雖然大跌但融資不減反增，短線湧入一堆想藉利多搭轎的搶帽浮額，這麼一來自然沒有大咖願意抬轎，因此國巨今日高點連昨日高低點一半都彈不到，反倒利多不漲引出停損、失望賣壓，終場爆出今年以來最大量繼續收跌。

今日《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》和許多二線股已不再跟跌，但能不能走出像樣的反彈恐怕還是要看龍頭國巨能不能帶頭，所以國巨還是整個族群能否短線止穩反彈的關鍵。由於國巨今天爆出今年最大量，若為刻意掃停損，之後理應量縮並重上今日高點，若籌碼仍無法改善，一旦失守上週低點便容易再度多殺多，甚至引爆融資斷頭賣壓，因此要等龍頭國巨止穩再動手搶反彈為佳。

＜矽晶圓族群＞

矽晶圓族群的籌碼問題不像被動元件族群那麼嚴重，但也還不見止穩訊號，今日《6488 環球晶》、《3532 台勝科》續創回檔新低，《5483 中美晶》於低檔徘徊，還能守住箱型整理架構的僅剩《6182 合晶》與《3016 嘉晶》，後市先看最強的《6182 合晶》與《3016 嘉晶》能否重上月線（以還原權息為準），如果連最強的都站不上，那也暫別亂搶短。

＜蘋概族群＞

7/13 開始介紹的蘋概股～機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》、軟性銅箔基板《3144 新揚科》，7/27 介紹的軟板《6269 台郡》，8/3 介紹的軟性銅箔基板《8039 台虹》，8/6 介紹的利空出盡股《3374 精材》，大致都沿月線震盪走高，操作上就是短線過熱時出場或減碼，量縮回測支撐時買回即可。但當中的《3144 新揚科》公布 Q2 財報後今日跳低跌破月線及近期整理區間下緣，走勢轉弱，已帶學員退場，資金準備布局口袋名單。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。