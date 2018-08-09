拓璞：上半年半導體業「淡季不淡」未來找尋AI、IOT新機遇

近日，全球多家半導體行業龍頭發布了半年度財報，整體來看，半導體產業營收是相當亮眼好，集邦諮詢拓璞產業研究院經理林建宏亦表示，在新技術背景下，上半年半導體行業確實呈現出「淡季不淡」的特點，同時，行業機遇與挑戰並存。

林建宏接受陸媒《上海證券報》專訪表示，可以從兩個方向探索上半年半導體企業業績表現良好的原因，他注意到，美國採購半導體的數量與金額，在各地區中年增率上升最為顯著，林建宏表示，而美國向來不是消費性產品的組裝地，估計這一變化受人工智慧 (AI) 技術發展影響較大。

林建宏進一步指出，「在半導體細分產品中，記憶體產品價格上漲最為顯著，二極管平均單價也有上漲。」在林建宏看來，半導體產品的單價提升也應作為考慮因素之一。

此外，他表示，過往半導體產業有景氣循環的特性，下半年需求旺盛，在預期會出現供需緊張導致漲價與缺貨的可能情況下，廠商上半年提前備貨的可能性也存在。從泛消費性產品 (含手機) 的生產與銷售情況看，今年上半年確實呈現「淡季不淡」的情況。

對於國內半導體企業的發展預期，林建宏認為，中國封測廠有較多的國際訂單，較容易出現國內企業營收與國際接軌的情況。此外，在中國代工廠端，晶圓體單價上升使得銷售單價上升，因此營收有機會呈現增長，但因先進製程仍處弱勢，成長力或較為局限。

對於未來發展趨勢，林建宏表示，人工智慧技術與物聯網 (IOT) 技術將分別從高端產品和低端產品兩個方向，替半導體產業找出新的銷售機會。

林建宏說道：「但是，新技術仍需和半導體的生態系統配合，否則很難真正貢獻營收。」

「人工智能仍在高度演化的階段，如何既保有系統與軟件的擴充彈性，又維持平價從而讓系統廠商容易推廣，將是產品設計的重點。」 面對新技術帶來的挑戰，林建宏認為在人工智能技術背景下，半導體產品設計端需要不同領域的專家共同參加。

物聯網技術發展方面，林建宏估計，少量多樣與如何在小晶圓面積下實現高度的資料安全保護，生產的價值鏈如何有效地降低產品開發成本，技術與軟件、系統生態如何推出可接受的共通規範等問題，是半導體供應鏈要合作和克服的地方。