打破定期定額的3種迷思

對於手上沒有一筆資金可以直接投入市場，或是想進場但是對進場時機沒有把握的投資人，定時定額投資不失為一個好的方法。然而，坊間對於定時定額存在許多迷思，小心避開這些陷阱，才能真的改善你的財務生活。這次將與投資人分享三種重要定時定額觀念並打破迷思，在未來還會再與投資人分享如何挑選定時定額標的，以及大公開各基金定時定額績效比拼結果。

1. 迷思一：挑選波動大的市場更容易獲利

由於定時定額有在市場波動時攤平成本的功用，因此，有一種說法是選擇波動較大的市場可以創造更大的投資勝率。真的是這樣嗎？事實上，如果該市場最終趨勢不是向上的話，即便波動再大，最終的績效可能還是不如人意。下表可以看出來，使用定時定額的投資方法，選擇高波動  長期有更好的報酬率。

過去 15 年定期定額投資股市累積的財富（假設每月投入 5,000 元）

資料來源: 彭博，鉅亨網整理，期間為 2003/7/31-2018/7/31，以美元計算，指數採 MSCI 各區域總報酬指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在過去近 15 年中，波動最大的俄羅斯股市，反而是定時定額投資表現最差的。而相反地，標準差較低的全球股市、美國股市，反而表現居前。因此，想降低投資波動或不想讓持股過於集中的投資人，全球股票基金或是股債平衡型基金是相當好的定時定額選擇標的。而針對較為積極的投資人，則可以利用定時定額的方式去佈局體質良好，但受短期消息面影響的標的。

2. 迷思二：定時定額跌超過Ｎ％必須停損

定時定額的真諦之一就在於低檔時買進更多單位數，並且減少受到心理因素影響而出現人為失誤。因此較穩健且適合長線持有的核心部位，不建議投資人因為短暫的市場波動，就輕易停損，錯過在低檔布局的好時機。而較為積極的部位應該定時檢視期基本面，判斷下跌是否只是受到短暫因素影響。

投資在 50/50 股債組合的指數報酬（假設每月投入 5,000 元）

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料期間 2000/9/29-2018/7/31，50/50 股債組合指數採 MSCI 世界指數以及巴克萊全球綜合政府公債指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

另一個任意停扣的副作用是重回市場的時機點不易掌握，市場大部分的表現是集中在少數幾天之中，而這些主要貢獻的日子，通常會難以被準確預估地發生在市場修正之後。如果投資人因為恐懼而暫時退出、停扣，很有可能造成高買低賣的現象。

3. 迷思三：每月投入金額太小，對投資沒有意義？

愛因斯坦曾經說過，世界上最強大的力量是複利。資金閒置時可能會錯過市場帶來的複利效果，當然市場不總是帶來複利，也可能造成負利，因此挑選長期穩健的標的，對定期定額非常重要。同時，因為定期定額需要時間的發酵，很難在短期見效，因此更適合拿來做為長期財務規劃的工具，例如像是退休、兒女教育金等等。

更重要的是，愈早開始投入，可以更輕鬆，因為時間複利將有更多的時間可以發揮功用。假設市場長期平均年報酬 6%，對於一個 20 歲的青年來說，每個月如果能將 3,400 元投入全球股市當中，並承諾將配息做再投資，到了 65 歲退休的時候，累積本金將近 187 萬，透過定時定額複利的效果，可以累積近 1,000 萬的財富。但如果等到 40 歲才開始，要投入更多的本金，約每個月 13,500 元，才可以到退休的時候累積到差不多的財富。

鉅亨投資策略

定時定額操作上，建議如下：

挑選穩定的標的，即早開始，才能達成長期財務目標

不論是單筆還是定時定額投資，選對標的相當重要。但因為這兩種投資機制不同，適合不同屬性的投資標的。定時定額的效果需要等待一段時間才看的見，因此應該由風險較分散，長期穩健的標的下手，例如平衡型基金，或是全球布局的基金。最後，及早將資金投入市場，複利的力量會更大，不要因為短暫的市場波動輕易退出市場。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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