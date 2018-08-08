【安聯投信】財報亮眼 資金連四周流入 淡季不淡

安聯生技觀測指數維持在 9 分晴天區

財報季節登場，生技醫療類股財報表現亮眼，加上政策面有利新藥審查，以及貿易紛爭讓部分資金轉入生技相關板塊，生技類股呈現淡季不淡；第三季以來至 8 月 7 日，NBI 生技指數上漲近 8%，表現優於美股。安聯 7 月《生技觀測指數》來到 9 分晴天區，也顯示生技產業正向，投資信心回升。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。7 月生技觀測指數維持至 9 分，基本面均為正向評級；技術面上，指數站回均線，評等亦維持正向；資金面維持在中性。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，8 月向來是生技產業的傳統淡季，不過，今年生技類股挾財報、收購和新藥題材等堅實基本面及內需等優勢，8 月以來至 7 日上漲 1.67%，表現淡季不淡；第三季以來漲幅近 8%，年初迄今更是上揚 11.29%。

在財報方面，許志偉表示，逾八成醫療類股已公布財報，獲利 96% 優於預期；生技類股財報已全數公布，獲利 88% 優於預期，且年度展望均上修。其次在政策面，今年以來 FDA 審核通過 26 件新藥，若以目前審查進度來看，預期今年能夠超越 30 件新藥。

值許志偉表示，近期政策面的亮點，不只有在新藥審核進度高於歷史均值，意味著政策繼續支持新藥，加上 FDA 審核生物仿製藥速度相對緩慢，也意味仿製藥威脅低；且未來可能廢除健保及 PBM(中盤商) 藥價回扣與折讓的政策作法，料亦有望減輕藥商製藥成本、同時提供消費者享有更多折價空間。

在資金面，許志偉表示，生技產業正向發展，投資信心回升。生技、醫療保健產業基金自 7 月中開始，資金轉為淨流入，迄至 8 月 1 日止已連續四周淨流入。另一方面，由於生技股為內需股，加上又兼具科技概念、亦有望受惠新興科技概念的大趨勢，所以在在貿易事件尚未平息之際，也相對容易成為資金避險去處而從中受惠。

至於在收購動能方面，許志偉表示，今年以來市場收購件數達 11 件，金額已大幅超越去年全年，其中，稅改題材長期發酵，持續成為增添大型醫療股收購動能，大型股和小型股表現相對活絡。

許志偉表示，目前大型生技指數 PE 低於歷史平均值，S&P 500 生技指數預估本益比不到 14 倍，仍低於長期平均值。

展望後市，許志偉表示，大型生技股今年成長走揚，獲利動能仍在，根據預估，生技指數今明兩年獲利有機會交出雙位數增長的成績；審藥動能健康、新藥臨床數據佳推升信心，大型和小型股新藥開發效益值得期待，加上稅改題材長期發酵，持續增添收購動能，建議投資人可持續定期定額或逢低加碼，參與中長線機會。

生技龍頭財報揭幕 回歸基本面檢視

生技產業晴雨表定義

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