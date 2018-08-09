潘朵拉盒子打開 港銀啟動加息週期 類股料獲市場炒作

花旗週二 (7 日) 率先宣佈上調抵押貸款利率，匯豐等 5 大銀行昨 (8) 晚也開會決定跟進升息。連同部分中小型銀行，昨日共有 7 銀行上調抵押貸款利率。市場人士表示，港銀加息週期已經開始，最優惠利率 (P) 有調高機會，預期板塊或獲市場炒作。

美國聯準會 (Fed) 近 3 年來累計升息 7 次，美利率抽高並在今年拉高港元拆款利率 (Hibor)，銀行界的資金成本早已上漲。本週二花旗終於按捺不住，率先打開加息「潘朵拉盒子」，宣佈調漲抵押貸款利率。至昨 (8) 日傍晚，永隆銀行及建行亞洲亦跟隨，分別把 H 按的鎖息上限加至 2.35% 及 2.2%。

大型銀行更連夜出招，至昨晚近 8 時，中銀香港 (2388-HK) 宣布，自下週一 (8 月 13 日) 起，所有新客戶的 H 按鎖息上限調高至 2.35%，P 按上調至 2.25%；渣打 (2888-HK)、匯豐、恒生 (0011-HK) 及東亞 (0023-HK) 亦跟進，同樣把 H 按鎖息上限調高至 2.35%，P 按息率同樣調高至 2.25%。

截至昨晚，今年房貸排名首 5 位的銀行，均把抵押貸款利率調升至同樣水平。當中除中銀香港外，其餘 4 大行鎖息上限加幅均達 0.2%。據中原按揭的統計，若加幅為 0.2%，假設還款期 25 年，每港幣 100 萬元貸款，每月還款金額增加港幣 99 元。

排名第七、早前已低調調升鎖息上限的華僑永亨，以及排名第八的花旗，已宣布上調抵押貸款利率息的銀行，佔今年房貸超過 8 成市佔率。

5 大行的新抵押貸款利率是下週一 (13 日) 生效，而且均只適用於新做抵押貸款，意味本週遞交的抵押貸款申請不受影響。永隆的新抵押貸款利率 8 日已經生效，建行亞洲為 9 日生效。

香港《明報》引述中原按揭經紀董事總經理王美鳳預計，港匯偏弱，香港銀行在 9 月份正式上調最優惠利率的機會大。

港匯昨最低跌至 7.8499，差 1 點子觸及弱方兌換保證水平。1 個月 Hibor 10 連跌，昨報 1.35%，與同期美息差距進一步擴闊至 0.7% 左右。

1 個月 Hibor 10 連跌。 (圖：香港銀行公會)

不過，分析指出，這次各銀行上調利率幅度溫和，紓緩銀行息差效用小，銀行下半年加 P(最優惠利率) 機會仍高，至於對買家心理作用多於實際供款負擔影響，冷卻樓市熾熱氣氛有限。

星展唯高達研究部董事兼中國及香港市場策略師李聲揚對新浪財經表示，銀行調升抵押貸款利率反映該利率明顯見底，且最優惠利率往後亦有調高機會，故預期板塊或獲市場炒作。

但他提醒，部分已公佈業績的本地銀行股早被炒高，調升抵押貸款利率對其利多作用未必太大，建議投資者轉為聚焦尚未放榜的本地銀行股。