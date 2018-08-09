李小加暗示今年W股上市不會很多 明年考慮併購外國交易所

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加表示，現時有 13 家公司以新上市章程 (包括 W 股及未盈利生物科技公司) 申請上市，預期年內或有「一或兩打」此類公司上市，意味今年投資者不會見到很多「同股不同權」(W 股) 公司的上市身影。

目前據新上市章程遞交上市申請的 13 家公司中，10 家是生物科技公司，只有 3 家屬 W 股架構公司，其中撇除已上市的小米 (1810-HK)，6 月份遞交申請的美團點評及找鋼網，目前都仍在等候上市聆訊。以李小加稱今年或可能只見到「一或兩打」據新規上市公司推算，可能不會再有很多 W 股上市。

至於小米遭拒絕納入「北水」買賣，李小加表示，與滬深兩所交易所就 W 股公司納入港股通在大方向達成共識，並強調三所交易所保持溝通，有信心可在不久將來公布進展。他直言不知道也無法控制 CDR 的上市進展，所以不能回答到底是首家 CDR 先出爐，還是香港 W 股先被納入港股通。

對於早前提出 W 股的穩定交易期機制，他解釋主要針對解決股價波幅及股權過度集中等引起投資者擔憂的問題，惟目前不願將三地交易所尚在討論階段的方案向公眾透露過多細節。李小加說，大家目光要向前看，不要追究小米之前被港股通拒諸門外的原因。

至於多隻以上市新規掛牌的公司表現都未如理想，李小加認為，這是香港首次較全面及在制度上向新經濟轉型，港交所固然希望所有公司上市表現良好，但亦希望市場多給一點時間容許新制度發展。

他說，截至昨日，港交所一共收到 230 宗上市申請，當中已有 130 家公司成功上市，港交所今年的集資額已達港幣 1870 億元，暫列全球第一，但全球交易所的排名會隨不同公司上市而改變，他並無意刻意追求。

港交所預期明年初會公布新一份 3 年戰略計劃，當中有 3 大重點發展方向，包括國際聯通、加強大陸聯通及科技聯通。他說，會考慮包括與某種資產互聯互通及併購其他外國交易所，惟暫時不能披露細節。

李小加表示，「互聯互通」北向交易實名制暫定於今年 9 月 10 日推出，現正解決相關技術問題，確保新制在不影響現有架構下推行。至於 ETF 通開通時間，預料短時間內不會有明顯進展，但相信半年至一年後有新消息。

企業版「同股不同權」諮詢仍未推出，李小加表示大量工作已基本完成，會在 9 月中的上市政策委員會再討論，重申不會議而不決，屆時無論有何結論都會對外公布。

港交所昨 (8) 日公佈第二季股東應佔溢利港幣 24.8 億元，較第一季的港幣 25.6 億元略減約 3%，高於市場預期；累計上半年獲利達港幣 50.6 億元，年增 44%，創下新高紀錄，中期派發股利每股港幣 3.64 元，年增 43%，股利配發率維持近 90%。