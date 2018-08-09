中移動上半年淨利增4.7% 股價午後飆漲逾2%

中移動 (0941-HK) 今 (9) 日中午發佈 2018 年上半年業績，公司實現營運收入人民幣 3918 億元，年增 2.9%，股東應占利潤人民幣 656.4 億元，年增 4.7%，每股盈餘人民幣 3.21 元，擬每股派現人民幣 1.826 元。上半年，未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤 (EBITDA) 為人民幣 1459 億元，年增 3.7%。

中期業績發佈後，中移動股價飆漲 2.35%，至港幣 71.75 元；截至發稿，報港幣 71.55 元，漲 2.068%。

圖：新浪財經

個人移動市場方面，中移動上半年淨增移動客戶 1861 萬，總客戶數邁過 9 億里程碑，其中 4G 客戶 6.8 億，淨增 2732 萬，4G 客戶滲透率達到 74.7%。4G 淨增客戶和流量份額呈現回升勢頭。上半年 4G 客戶 DOU 突破 3GB，手機上網流量增長 153%，流量收入繼續保持雙位數增長。

上半年公司家庭寬頻市場的客戶份額和收入份額實現了雙提升。家庭寬頻客戶淨增 1880 萬戶，行業淨增客戶份額達到 57%，總客戶數達到 1.28 億戶。高頻寬客戶占比持續提升，100Mbps 及以上頻寬客戶占比達到 42.5%，較上年底提升 20.5 個百分點。家庭寬頻收入達到人民幣 210 億元，年增 49.1%，成為重要增收來源。

此外，服務的政企客戶超過 670 萬家，集團通信和資訊化收入年增 21.2%，市占率超過 38%。重點產品方面，專線和 IDC 業務繼續保持較快的發展速度，專線收入同比增長 26.9%，IDC 收入年增 56.8%，市占率較去年全年分別提升 3.8 個百分點和 3.5 個百分點。

新業務市場方面，上半年應用及資訊服務收入增長 23.5%，對整體收入增長的拉動貢獻逐步提升。公司致力打造 NB-IoT 高品質網路，年內將實現全國鄉鎮以上區域連續覆蓋。

公告指出，上半年公司物聯網業務發展迅猛，物聯網智慧連接數淨增 1.55 億，規模達到 3.84 億，物聯網收入增長 47.6%。

中移動表示，在上半年參與完成首個國際 5G 完整技術標準的基礎上，下半年將繼續積極開展 5G 網路規模試驗及業務應用試驗，持續壯大 5G 聯合創新中心，積極探索跨行業融合應用，推動 5G 商業模式儘快成熟。

中移動與中電信、中聯通共通創立中國鐵塔 (0788-HK)，該股昨 (8) 日正式在港交所掛牌上市。