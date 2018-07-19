港元1個月Hibor結束5連升 惠譽無意再下調港銀評級

香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 今 (19) 日走勢漲跌互見，與房貸相關的 1 個月 Hibor 中止 5 連升，略回軟至 1.87321%。雖然中國風險敞口續為港銀最主要風險，但惠譽目前無意再下調港銀評級。

1 個月 Hibor 中止五連升。 (圖：香港銀行公會)

據銀行公會最新資料顯示，隔夜和 1 週 Hibor 分別降至 0.17458%、0.67429%；2 週升至 1.40786%。

與房貸優惠利率 (P) 相關的 1 個月 Hibor 則中止 5 連升，略微下滑至 1.87321%；2 個月和 3 個月 Hibor 皆上揚，分別報 1.93643%、2.07429%。

長天期利率方面，半年期 Hibor 小跌至 2.185%；1 年期略升至 2.55464%。

預計下週一 (23 日) 銀行體系結餘為港幣 1095.79 億元；港匯最報 7.8486 兌 1 美元。

評級機構惠譽在今年 5 月下調香港銀行業經營環境的評級，由「a+」降至「a」。

惠譽香港與日本銀行業評級主管 Sabine Bauer 表示，中國風險敞口繼續是香港銀行最主要的風險因素，隨著香港銀行在中國的業務增長，預期相關風險在今年將繼續快速增長，但目前無意再下調港銀評級。

Sabine Bauer 指出，截至今年 3 月底，香港銀行的中國地風險敞口規模按年增 14%，達 7.8 兆元，相當於香港 GDP 的 2.7 倍，屬於港銀最大的風險因素。雖然大多數銀行目前業務表現仍良好，但須留意有銀行曾經出現貸款質素惡化，其內地相關的不良貸款率大幅超出銀行系統平均水平。

至於美國升息，她認為會對香港銀行資金成本造成壓力，但同時行業也會受惠於息差擴闊。不過，她亦提到，貸款市場競爭激烈將令銀行相關業務的利潤率受壓。面對利率上升，雖然增加借款人的還款壓力，但由於銀行事前已進行壓力測試，相信當中所引發的信貨風險仍然可控。