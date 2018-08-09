特斯拉董事會正評估私有化事宜 SEC發函詢問馬斯克動機

特斯拉 CEO 馬斯克曾在周二美東中午 12:48 分左右，發布了一條震驚市場的推特，稱要以 420 美元的目標股價將特斯拉私有化，引發投資者對這條推特真實性以及能否成行的激烈討論。

上述推特發布近 22 小時後，特斯拉董事會周三在公司官網發布聲明稱，馬斯克上周就向董事會宣告了私有化意向，證明了周二的推特並非空穴來風或「別有用心」。但媒體也發現，不是所有董事都聯名簽署了這份聲明，馬斯克的弟弟 Kimbal Musk 和科技風投大佬 Steve Jurvetson 沒有參加。

聲明原文如下：

董事 Brad Buss、 Robyn Denholm、Ira Ehrenpreis、 Antonio Gracias、Linda Johnson Tice 和 James Murdoch 表示：上周伊隆在董事會發起了關於公司私有化的討論，包括私有化如何更好服務於特斯拉的長期利益，以及如何解決籌款等問題。董事會在過去一周開了幾次會，目前正在採取合適的措施評估這一可能性。

最新消息顯示，據《華爾街日報》獲悉，美國證券交易委員會（SEC）已就馬斯克發推文一事發詢問函，調查他的私有化表態是否屬實、為何選擇在推特上披露，以及是否符合投資者保護規則。

特斯拉周三盤初跌 2%，交投半小時後轉漲 0.02%，午盤前再度轉跌，股價交投不足 372 美元。SEC 詢問函的消息發布後，特斯拉跌幅擴大至 2.9%，刷新日低 367.12 美元。最終收跌 2.43%，報 370.34 美元，距離 420 美元的私有化目標價差距逾 13%。

特斯拉 2025 年到期、票面利率 5.3% 的企業債價格跌至 91.50 美分，周二因為私有化消息曾漲至 92.37 美元，創 6 月中旬以來最高。

市場質疑聲：為何不披露槓桿收購資金來源

券商 Baird 堅定看漲特斯拉的分析師 Ben Kallo 表示，股東或要求私有化價格高於 420 美元，從目前股價和公司債的表現看，市場顯然認為私有化存在結構性問題，投資者大部分依舊充滿了疑慮。一向支持特斯拉的風投 Loup Ventures 董事合夥人 Gene Munster 也表示，雖然他認為從馬斯克個人角度出發私有化特斯拉「非常合理」，但只預計有 1/3 的可能性成功。

特斯拉股價遲遲達不到 420 美元收購價格，也令不少賣空者大呼質疑。Mainstay Capital Management 首席執行官 David Kudla 對彭博社稱，馬斯克的可信度被一系列事件消磨了，市場根本不相信他，否則股價應該更接近 420 美元。馬斯克曾在愚人節稱公司破產，結果又說是玩笑。

投行 Evercore ISI 分析師 George Galliers 指出，私有化引發質疑的一個關鍵問題是，馬斯克從未披露槓桿收購（LBO）進行私有化的資金來源，卻又在推特上信心十足地表示「融資都確保了」。

有分析懷疑馬斯克在確保收購資金上說謊，也沒有與律師討論推特發表私有化聲明的可行性。美國證監會 SEC 規定，只要有私有化意圖，就要申報 13E-3 文件，並為公司股東提供必要的資訊披露。馬斯克看起來違反了這個規定。

知名網友 @ElonBachman 更是發表長文，公開質疑馬斯克的動機。他的疑點如下：

為何設定 420 美元為收購價？馬斯克在第二季財報電話會上承諾，特斯拉將轉向永遠盈利，為何需要私有化來終結「空頭的負面宣傳」？馬斯克稱 LBO 過程不會產生絕對控制權的股東，又說融資已經確保，說明是跟銀團借貸人簽署了協議，但 700 億美元的史上最大 LBO 規模，勢必涉及多家銀行、很多律師、很多公司董事，為何至今沒有任何一方確認了款項事宜？轉向私有化需要錢，為何在一級市場拒絕發新股給沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 這個大「金主」？為何馬斯克推特口吻是私有化「板上釘釘」，很晚才發布的員工郵件卻說「只是個意向」？為何特斯拉在馬斯克個人推特發布一小時後才申請暫停股票交易，為何很晚才發布員工郵件，而不是官方聲明？馬斯克積極買入公司股份、諷刺空頭會遭遇「世紀軋空」時，是否已有了私有化意向？……

因此，他高度懷疑私有化不是真的，很多被稱為「便士股票」的垃圾股遭遇流動性問題時都會「出此下策」，就跟賭博一樣。特斯拉確實是面臨流動性和可能引發的監管與法務訴訟糾紛。他擔心這只是馬斯克的一個招數，來繼續為粉絲造夢，最後會被空頭和監管「扇臉致死」。

懷疑惡意推漲股價的理由：可轉債的轉股價格終達標

華爾街見聞曾提到，美國證券交易委員會前主席 Harvey Pitt 指出，如果馬斯克發表的言論只是為了讓股價變動，可能會涉嫌操縱股價或證券欺詐。但使用特定價格進行潛在的私有化交易是前所未見的，因此引發了有關他意圖的討論。

有意思的是，周二特斯拉股價收漲近 11%，至 379.57 美元，較總額 23 億美元可轉債的轉股價格 359.8676 美元高出了 5%。這代表，持有這批可轉債的投資者可以直接轉成持有特斯拉股份，獲利會更好，而手上只有 22 億美元現金餘額、自由現金流為負的特斯拉也不用現金支付這批債主。

路透社和《華爾街日報》都指出，2019 年 3 月將有 9.2 億美元的可轉債到期，2021 年 3 月將有 13.8 億美元的可轉債到期，按照當前股價，特斯拉不用支付現金償付，無疑令現有債務高達 95 億美元（凈債務 88 億美元）的特斯拉鬆了一口氣。

而特斯拉發行的 18 億美元高收益債券，在周二私有化消息傳出後價格漲至 92 美分，創 6 月中旬以來最高，此前因穆迪將公司信用評級降至垃圾級跌至 86.25 美分。這些債券的殖利率為 6.75%，低於 4 月初的 7.7%，代表特斯拉高收益債券的償付壓力也有所緩解。