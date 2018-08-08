看準雲端商機 智慧科技主題基金火紅

智慧科技成為市場顯學，相關主題式基金也越來越受青睞，根據統計，從 2016 年來，投信已發行了 9 檔智慧科技主題式基金，光是今年，就占了 3 檔，最新成立的中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，隨著智慧科技如大數據、人工智慧、雲端運算等新技術快速推進，料智慧科技相關投資熱潮仍將持續發酵。

據投信投顧公會統計，2016-2017 年發行 6 檔智慧科技主題式基金，今年以來更是加速，已發行 3 檔分別為：華南永昌全球新零售基金、第一金全球 AI 精準醫療基金、中國信託智慧城市建設基金；此外，合庫 AI 電動車及車聯網創新基金、新光全球 AI 新創產業基金、日盛全球智能車基金等 3 檔則是剛送件申請，光是今年一年就追上過去兩年，顯示智慧科技主題式基金愈來愈夯。

劉哲維說，智慧化已是全球進步的共通語言，智慧化發展的要件之一就是物聯網（IoT）應用，根據研調機構顧能（Gartner）統計，IoT 市場商機將從 2015 年的 586 億美元成長到 2020 年的 2305 億美元，其中以智慧製造、能源、商務、交通、醫療等五大領域的商機最為可觀。

劉哲維指出，AI、IoT 等技術迎來龐大商機，雲端服務的需求也不可同日而語，為推升企業營收的強力引擎。觀察全球前幾大雲端企業第二季營收狀況，亞馬遜（Amazon）第二季營收達到 529 億美元，更以雲端服務表現亮眼，營收達 61.05 億美元、成長 49%；谷歌（Google）的母公司 Alphabet 第二季總營收為 326.57 億美元，旗下的雲端事業部、硬體產品銷售、智慧家居等部門，營收為 44 億美元，較去年同期成長 36.5%。

微軟（Microsoft）第二季的雲端服務整體營收達到 96.1 億美元，比去年同期成長 22.81%，旗下 Azure 亦較去年成長了 89%。另從長期來看，雲端服務可協助客戶進行成本控管，例如亞馬遜旗下雲端服務公司 AWS，提供企業雲端儲存及資料管理等服務，並成為亞馬遜近年來的事業亮點。

劉哲維預估，雲端市場將會持續寡頭壟斷，像是亞馬遜、谷歌、微軟及阿里巴巴等四大企業的市占率將從 2017 年的 64% 成長到 2020 年的 77%。

劉哲維提到，美國科網股受到臉書（Facebook）、Netflix、Twitter 等財報展望略低於市場預期引來修正，但進一步觀察美國企業公布第二季財報，資訊科技股有 89% 優於預期，加上美國經濟情勢一片榮景，美國科網股有機會重返上升軌道。儘管美中貿易戰未歇，不過智慧聯網 (AIOT)、智慧安控及智慧基建等產業與中美貿易摩擦關聯度小，投資智慧城市建設基金更有機會在這波貿易戰勝出。

