亞馬遜、阿里試水拼單購物 標普500將調科技股比重

· 蔚來或將於今年年底到明年第一季在紐交所上市

億歐汽車 8 月 7 日獨家消息，經多個消息人士證實，蔚來將於今年 9 月在美提交 S1 文件，承銷商列表包含美銀美林、瑞信、花旗、德銀等知名投行。如果流程順利，蔚來最快將於今年年底到明年第一季在紐交所上市。 對於這一消息，蔚來方面對億歐回應稱「無可奉告」。

· Facebook 因」泄密門「痛失重要客戶

華爾街見聞消息稱，8 月 7 日義大利最大銀行裕信銀行的 CEO 宣布，因認為 Facebook「並未以道德的方式行事「，裕信銀行將不在與 Facebook 有任何業務關係，直至 Facebook 有得當的道德行為為止。近兩周前公布慘遭泄密門衝擊的第二季財報以來，Facebook 股價已較財報公布日收盤價跌逾 15%。

· 馬斯克考慮私有化，大漲近 11%

華爾街見聞消息稱，特斯拉 CEO 馬斯克發推文表示考慮在特斯拉股票 420 美元處進行私有化。特斯拉股票周三收漲 10.99%，盤後收跌 0.68%。馬斯克表示，私有化的目的並不是要合併 SpaceX 和特斯拉，將重組架構，以便股東能有選擇的餘地，私有化意在讓特斯拉所有雇員保持股東的地位，私有化將視情況而定。資訊顯示今年沙烏地阿拉伯主權財富基金 20 億美元建倉，持有特斯拉約 3%-5% 的股權。

· 亞馬遜正在測試心願單共享功能，試水拼單購物

36 氪發現近期有部分用戶在使用亞馬遜電腦端或 iOS 版本的 APP 時發現了邀請他人共同編輯心願單的新按鈕，點擊後可以選擇通過短信、郵件、社交應用、複製網址等方式分享心願單。心願單共享這一功能為亞馬遜的核心業務增添了社交元素，將購物行為主體的範圍拓展至多人。亞馬遜承認其「選取了一小部分用戶」來進行測試，但拒絕做出進一步的評論。

· 「拼團」上支付寶首頁

8 月 6 日下午，36 氪從不同用戶處獲得的支付寶截圖顯示，支付寶首頁界面底部欄已上線備受關注的「拼團」功能，「拼團」的欄目名稱是「每日必搶」。支付寶在優質位置引入拼團功能，意味著社交購物成為線上電商新玩法的情況下，阿里開始整合內部資源，加入到這場搶奪增量用戶、激活現有用戶的戰爭之中。

· 標普 500 指數將調整科技股所占比重

據 WEEX 一起交易消息，科技股在標普 500 指數所占比重即將調整，根據媒體報導，標普 500 指數中的電信板塊將更名為通信服務板塊。個股方面，Facebook 和谷歌母公司 Alphabet 將從科技板塊移至通信服務版塊，Facebook 在新板塊的權重為 18.4%，GOOG / GOOGL 權重合計為 25.8%。DataTrek Research 創始人 Colas 表示「如果你持有科技行業 ETF-SPDR(XLK)，那麼當新的調整生效時，在這個投資組合中你不會再持有 Facebook 或是谷歌。

· ofo 重啟眾包模式調度車輛

北京商報消息，ofo 於 8 月 7 日重啟「福車紅包」活動，用戶解鎖且騎行「福車」後，可獲得最高 99 元「福車」紅包現金獎勵。業內人士表示，這是 ofo 利用社會力量的眾包模式進行車輛管理，有助於降低營運成本。據 ofo 方面透露，ofo 今年開始探索更多盈利模式以給用戶更多便捷的服務，商業模式包括 B2B、金融和本地生活等，其中 B2B 項目在 6 月營收超過 1 億元，在國內 100 餘座城市實現盈利。

投研觀點

· 拼多多的有舍有得

蘇寧金融研究院撰文稱，拼多多已經足夠大，大到可以利用規模優勢吸引品牌商的入駐並獲得較低的價格，大到可以利用銷售大數據進行針對性的商品定製和銷售優化，大到可以基於用戶畫像進行更精準的商品推薦。這些，都是拼多多與過去告別、真正為用戶提供質優價廉商品的底氣所在。與其他綜合電商 APP 相比，為了提供優質的拼團體驗，降低社交裂變過程中的摩擦，拼多多捨棄了獨立的帳戶體系 (微信一鍵登錄，免註冊)、捨棄了自己的支付工具、也捨棄了布局金融業務的野心。

· 蘋果市值超兆的背後功臣：奢侈品牌網路效應

36 氪認為，我們要認清並且承認蘋果並不是一家科技公司，而是一家奢侈品牌。在許多品牌都在遠離零售業的這樣一個時代，喬布斯卻投資設計、建造了眾多令人們前來「頂禮膜拜」的零售、體驗店鋪，有些人可能會用「教堂」來形容，使用蘋果設備就會讓你產生一種想象，想象自己變得更加強大，更加接近一種神聖。

· 美團、阿里，狹路相逢

格隆匯撰文稱，上市在即的美團向外界展示出其在新零售領域的野心。繼在北京開店後，無錫成為美團旗下新零售品牌「小象生鮮」落地的第二個城市。不僅是小象生鮮，美團在近日還依次推出了新零售閃購業務和無人配送開放平台。美團在外賣市場的頭號競爭對手餓了麼也開始在新零售領域頻頻發力。在進入阿里體系後，餓了麼的角色顯然已經不僅侷限於外賣，其配送團隊蜂鳥將全面融入阿里新零售，計劃向各路新零售縱隊輸出運力。

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