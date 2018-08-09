谷歌Pixel3XL似乎保有「劉海」及「下巴」

外媒報導，網路視頻表明谷歌 (GOOGL-US) 似乎為下一代 Pixel 手機採用與其他安卓 (Android) 智能手機生產商相同的的趨勢，通過複製蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone X 在顯示器頂部使用「劉海」，但底部邊框似乎較寬闊。

外媒《安卓警察》指出，烏克蘭科技博主的 Telegram 頻道上顯示了還未公開的 Google Pixel 3 XL 圖及「預發布版本」。雖然確切來源是未知的，機型也有可能在預期的 10 月發布前發生變化，但表面處理和包裝似乎代表機型外觀已確定。

圖：appleinsider

手機界面的鏡頭顯示，機型運行最近發布的 Android 9 操作系統。內件含有高通驍龍 845 處理器、2 個四核集群、每個集群運行 1.77 GHz 和 2.80 GHz。含有 3.46 GB 的 RAM 表明它可能擁有 3.5GB 或 4GB 的內存、以及 Adreno 630 的 GPU 圖顯卡。

同時，手機機型還顯示屏幕分辨率為 1440 x 2960，像素密度為每英寸 494 像素。

該設計的一個主要顯著點，是在頂部使用的凹口，或網友所稱的「劉海」，如同 iPhone X。但於 iX 不同的是，機型具有用於揚聲器的明顯底部「下巴」部分。

除了相機和揚聲器之外，目前還不清楚頂部的凹口部分涵蓋什麼硬件，但圖像似乎表明未添加任何額外的傳感器，如 iPhone X 的 TrueDepth 相機等。

為了增加 iX 屏幕，蘋果將更多傳感器放入「劉海」內，而其他安卓供應商很快就複製了設計。圖中的機型也表明，谷歌正在追隨在屏幕頂部增加一個缺口的趨勢，以使其熒幕看似更大。

圖中顯示，後蓋在設計上與現有的 Pixel 2 XL 相似，具有單相機鏡頭、閃光燈、和指紋識別器。盒子裡有一些耳塞、一根 USB-C 充電線、一個充電器、一個 USB-C 至 3.5mm 線耳機轉換器。