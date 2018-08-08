羅技與蘋果合作設計「Powered」無線充電器

電腦周邊產品商羅技 Logitech (LOGI-US) 週二 (7 日) 推出了最新的 iPhone 配件，一款被稱為 Logitech Powered 的配件是「與蘋果 Apple 合作」 (AAPL-US) 的設計，將為 iPhone 8、iPhone 8 Plus、和 iPhone X 用戶提供無線充電。

Logitech Powered 將於本月通過羅技的官網上市，售價 69.99 美元。因售價較高，使用者也可選擇其他更親民的充電器使用，如 40 美元的 10V 電量 RavPower、及三星 (005930-KR) 的 Fast Charge 等。

羅技股價週二上漲 0.13% 來到 45.79 美元。蘋果股價下跌 0.94% 來到 207.11 美元。

羅技股價日線趨勢圖

雖然 iPhone 用戶擁有多款無線充電選項，但 Logitech Powered 的獨特之處在於它如何將 iPhone 架起來。雙面上下的邊框只需將 iPhone 滑入即可開始充電，而沒有必要找到對齊方式，就像平板無線充電一樣，邊緣確保 iPhone 保持穩固。

Powered 足以容納 iPhone 8 Plus，意味著體積較小的 iPhone 8 和 iPhone X 用戶有足夠的空間放置。充電器也適用於縱向和橫向模式，並支持 7.5W 充電，允許蘋果的快速充電功能。

圖：羅技

雖然羅技稱 Powered 是「與 Apple 合作」，但它沒有具體說明合作關係的程度，更不支援 AirPods 及 Apple Watch，同時，蘋果目前也推出了自己的無線 AirPower 充電墊。

目前有支架的充電器好處是允許用戶通過臉部識別碼解鎖 iPhone，而蘋果的無線充電墊則需要用戶拿起設備才能解鎖，各有利弊。

Logitech Powered 的充電器也使用自己的專利電纜，如同許多高端充電器般。電源線無法從充電器本身移除，並使用標準電源磚連接至牆壁。