〈財報〉沙國王子bin Talal入股：Snap股價一度雙位數飆漲

社群媒體 Snapchat (SNAP-US) 週二 (7 日) 公布的季度收入高於預期，雖然每日用戶數量首次下降，但靠著名沙烏地阿拉伯投資人及王子阿瓦里德 Alwaleed bin Talal 的入股，股價一度飆漲 12% 多。

Snap 股價週二盤後上漲 0.61% 來到 13.20 美元。

snapchat 股價日線趨勢圖

去年 11 月，遭到沙國國王、也是其叔叔薩勒曼 King Salman 及堂兄王儲薩勒曼 Mohammed bin Salman 軟禁於 5 星級酒店共 83 天的 bin Talal 再度現身，提到透過旗下 Kingdom Holding 公司，砸 2.66 億美元入股法國串流音樂商 Deezer，也透露入股 Snapchat。

沙國王子 bin Talal 在 Snapchat 最新季度財報公布後不久宣布，他已於 5 月完成了 2.5 億美元的交易，平均每股 11 美元價格，購買 Snapchat 約 2.3% 的股份。

圖：推特

bin Talal 也於推特上推文，似乎堂兄弟關係已恢復以往的密切。

圖：推特

沙國的資金注入企業似乎有讓股價上漲的趨勢。沙國主權財富基金也傳擁有電動汽車商特斯拉 (TSLA-US) 約 20 億美元股權，使特斯拉股價週二收盤上漲 10.99% 至 379.57 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖

Snapchat 最新季度財報顯示：

營收為 2.62 億美元，超過預期的 2.554 億美元。

每位用戶的平均營收從去年的 1.05 美元飆升至 1.40 美元。

每股純益 EPS 虧損 0.27 美元。

Snapchat 從未有過獲利的季度，於 2017 年 3 月上市，當時股價為 17 美元。該股票在首次公開募股 IPO 後迅速上漲，但此後已經下跌了約 20%。

Snapchat 一直致力於說服大型廣告客戶將更多的預算用於廣告，並覆蓋主要面向 18 至 34 歲的用戶，使營收超越了分析師的預期。 為客戶提供更多購買廣告的方式，今年也吸引了小品牌的加入，以廉價的網路普光，增加了 Snapchat 的收入。

但該公司表示，第 2 季度每日用戶數量從前季度的 1.91 億人次降至 1.88 億人次，這可能會加劇投資者對其競爭性和隱私問題的擔憂。

Snapchat 也一直在重新設計其應用程式，以鼓勵用戶與支持廣告視頻進行互動。執行長 Evan Spiegel 提到，重新設計是使用率下滑的主要原因，但他認為今年廣告支持的內容收視率將有所增加，同時也認為用戶的每天平均用量會超過 30 分鐘之久。

最近幾週，競爭者臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 也因用戶及資安危機等問題驚嚇了投資者，使股價一度跌幅達雙位數。